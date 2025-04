Włosy nie rosną zawsze w tym samym tempie. To proces złożony i indywidualny. Zależy od wielu czynników. Głównie odpowiedzialne są za to hormony i genetyka. Ważną rolę odgrywają również: nawilżenie organizmu, pielęgnacja, środowisko (ekspozycja na słońce bardzo je osłabia), leki, styl życia oraz nasze zdrowie.

Średnia długość wzrostu włosa w ciągu miesiąca to 1 cm. Jeśli jednak włosy są zaniedbane, będą rosły wolniej. Wyjątkowo zdrowe włosy mogą rosnąć nawet do 2 cm w ciągu miesiąca.

Istnieją również sposoby na przyspieszenie wzrostu włosów, do których należą m.in. regularne stosowanie domowych maseczek, przede wszystkim tych jajecznych.

Można również zaopatrzyć się w specjalne ampułki na porost włosów, które polepszają ukrwienie skóry głowy oraz dotleniają cebulki włosów. Dzięki temu, kosmyki rosną dużo szybciej i są lepiej odżywione.

Świetnie sprawdzają się również wcierki (mogą być domowej roboty lub gotowe z apteki lub drogerii). Przy myciu włosów, warto wykonać krótki masaż, który pobudzi cebulki do wzrostu. Doskonałe rezultaty daje również picie siemienia lnianego.

Poniżej grafika ze wcierkami i preparatami pobudzającymi wzrost włosów, dostępnymi w popularnych drogeriach.

Na cykl rozwojowy włosa składa się kilka faz. Upigmentowany włos kształtuje się w interakcji z komórkami nabłonkowymi neuroektodermalnymi (melanocyty). Oznacza to, że włos powstaje dzięki działaniu naskórka oraz skóry właściwej.

Włos zbudowany jest przede wszystkim z 3 głównych elementów:

brodawki włosa,

włosa,

pochewki włosa.

W cyklu rozwoju włosa wyróżnia się 4 fazy:

anagen,

katagen,

telogen,

egzogen.

W fazie początkowej następuje utworzenie pączka włosowego, a w dalszym etapie tworzony jest zawiązek włosa, którego zadaniem jest wytworzenie brodawki. Z kolei ta ma na celu aktywizację komórek do tworzenia mieszka włosowego. Mieszek włosowy w swojej górnej części jest (niekiedy) wzbogacony o gruczoł potowy, jak również gruczoł łojowy oraz pewnego rodzaju uwypuklenie, które zaopatrywane jest w komórki zużyte do stworzenia włosa, naskórka i gruczołu łojowego.

W kolejnym etapie cyklu rozwoju włosa przy pomocy komórek epidermalnych tworzona jest pochewka. W zawiązku włosa następuje zrogowacenie komórek naskórka, które z kolei tworzą stożkowatą łodygę. Łodyga wybija się poza naskórek i znana jest nam w takiej formie, jaką można zaobserwować na ludzkiej głowie.

Nie można jednak zapominać o tym, że cykl rozwojowy włosów należy do niezwykle delikatnych, dlatego bardzo łatwo można doprowadzić do jego zachwiania. Powodów może być wiele, a należą do nich między innymi wpływ nadekspresji genów czy też określonych środków farmakologicznych. Główną funkcją fazy anagenu jest kształtowanie struktury i budowy włosa, jak również jego koloru. U mężczyzn trwa ona najczęściej od 3 do 5 lat, natomiast u kobiet od 6 do 7 lat.

Katagen to faza zaniku, w której włosy przestają rosnąć - trwa około dwóch tygodni. Następnie mamy do czynienia z tak zwaną fazą odpoczynku (telogen). Jej zadaniem jest przygotowanie komórek do wzrostu nowego włosa. Następuje wtedy wypchnięcie starego włosa przez nowy. Na końcu cyklu występuje faza zwana egzogenem, która polega na wypadnięciu włosa.

