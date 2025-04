Problem swędzącej skóry głowy jest dość kłopotliwy, bo przecież nie wypada się drapać w miejscach publicznych, a czasami swędzenie jest wręcz nie do wytrzymania. Obecnie, jest sporo kosmetyków, które mają za zadanie zmniejszyć lub w ogóle zlikwidować świąd. Pamiętaj jednak, że skóra głowy może swędzieć z wielu powodów. W naszym tekście postaramy się przybliżyć najczęściej spotykane przyczyny tego problemu.

Reklama

7 chorobowych przyczyn swędzenia skóry

Alergia na kosmetyki lub pokarmy

Mamy pierwszy powód, który może powodować swędzenie skóry głowy. Alergia w postaci swędzącej wysypki może pojawić się po zastosowaniu kosmetyków, a także po spożyciu pewnych pokarmów. Bardzo często pojawia się taka sytuacja po zastosowania farb do włosów – należy przypomnieć, że na opakowaniach tego typu produktów znajduje się instrukcja, która mówi o konieczności zrobienia testu alergicznego przed użyciem kosmetyku.

Czasami na głowie pojawiają się różne zmiany typu plamki, krostki, które zazwyczaj mocno swędzą. W takiej sytuacji dermatolodzy radzą, by nie stosować na skórę głowy szamponów leczniczych lub środków wysuszających skórę głowy, bo mogą one powodować zaciemnienie obrazu schorzenia.

Jeśli podejrzewasz, że przyczyną problemu może być uczulenie. Należy zażyć środek odczulający, który możesz kupić w aptece bez recepty – zawsze należy skonsultować to z farmaceutą, szczególnie jeśli bierzesz inne leki. Jeśli w ciągu doby po przyjęciu leku objawy nie ustąpią, a przynajmniej nie zmniejszą się, to jest prawie pewne, że problem nie powstał z powodu uczulenia.

Swędzenie skóry głowy a łojotokowe zapalenie

Bardzo często swędzenie jest objawem łojotokowego zapalenia skóry (ŁZS) – początkowo może objawiać się jedynie przetłuszczaniem włosów i łupieżem, najczęściej tłustym. Schorzenie wymaga bardzo konkretnego leczenia, a używanie bardzo agresywnych (silnych) szamponów do włosów przetłuszczających się może nawet problem nasilać.

Przy ŁZS należy rozpocząć leczenie specjalistyczne. Swędzenie świadczy o pojawieniu się stanu zapalnego, co jest z kolei dowodem na aktywność choroby i jej rozwoju.

Zmiany grzybicze

Bardzo często zmiany grzybicze na głowie powodują swędzenie. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, ponieważ rozdrapanie zmian grozi infekcją, która może zakończyć się antybiotykoterapią.

Leczenie grzybicy musi być prowadzone przez lekarza – niektóre ich odmiany powodują konieczność leczenie w szpitalu zakaźnym.

Temperatura i wilgoć

Czasami swędzenie skóry głowy jest reakcją jej na czynniki zewnętrzne. Wiele osób odczuwa dyskomfort i swędzenie skóry głowy po włączeniu centralnego ogrzewania - skóra staje się wówczas bardzo przesuszona. Podobnie dzieje się w pomieszczeniach z klimatyzacją, tu z kolei na skórę głowy działa obniżona temperatura i wilgoć.

Wilgoć sprzyja świądowi skóry, co potwierdzają osoby intensywnie ćwiczące. To one bardzo często skarżą się na swędzenie skóry głowy, mimo że na ich skórze nie ma żadnych zmian chorobowych i nie mają ŁZS.

Zaburzenia hormonalne

Czasami skóra swędzi, również na głowie z powodów schorzeń wewnętrznych – bywa, że skóra na całym ciele i na głowie swędzi, a nawet łuszczy się płatami z powodu zaburzeń hormonalnych. W niektórych wypadkach włosy mogą wypadać i to dość intensywnie. Najpowszechniejszym zaburzeniem hormonalnym jest w takich sytuacjach niedoczynność tarczycy.

Nie pomogą tu żadne kosmetyki i domowe sposoby, bo tutaj wymagane jest specjalistyczne leczenie, które wyrówna poziom hormonów. Gdy sytuacja się unormuje problemy ze swędzącą skórą i wypadającymi włosami powinny ustąpić. Oczywiście w tej sytuacji warto zadbać o wzmocnienie włosów przez odpowiedni dobór szamponów i odżywek.

Reakcja na środki piorące

Jeśli skóra głowy swędzi głównie nocą, to warto sprawdzić, czy nie jest to reakcja uczuleniowa na środki do prania pościeli. Ba! Czasami może to być uczulenie na materiał, z którego uszyta jest poszewka lub na to, co jest jej wypełnieniem. Ciekawostką jest, że bardzo często uczulają pióra drobiowe, używane do tradycyjnego wypełniania poduszek.

Atopowe zapalenie skóry

Bardzo często przyczyną swędzenia skóry, w tym również na owłosionej skórze głowy, jest Atopowe Zapalenie Skóry (AZS) – jest to schorzenie powiązane nie tylko ze zmianami na skórze, ale z również z psychiką – złe samopoczucie pogarsza stan. AZS dotyczy całej skóry, ale zmiany pojawiają się również na głowie.

Wszawica

Warto również sprawdzić, czy powodem swędzenia skóry nie jest wszawica. Ten stawonóg bytuje na skórze głowy, kiedy odżywia się krwią, powodują powstawanie ogniskowych stanów zapalnych i wynika z tego bardzo dokuczliwe swędzenie - skóra głowy pokrywa się małymi grudkami. Wesz widać gołym okiem, ale również widoczne są jaja wszy tzw. gnidy.

Występują 3 rodzaje wszawicy:



We włosach - zazwyczaj występuje u dzieci w wieku 3-12 lat. Odzieżowe - bytuje na brudnej odzieży. Zazwyczaj powstaje w wyniku długotrwałych zaniedbań i braku higieny. Łonowe - wszawica łonowa najczęściej bytuje na wzgórku łonowym, ale może bytować na całej owłosionej skórze człowieka - łącznie z rzęsami, ale nigdy nie umieści się na skórze głowy.

Środki na pozbycie się wszawicy są dostępne bez recepty – należy ich używać i postępować zgodnie z instrukcją, ponieważ niektóre środki niszczą owada i gnidy, ale np. wymagają stosowania rozłożonego w czasie. Po pozbyciu się wesz problem swędzenia skóry głowy mija.

Reklama

Więcej na temat włosów:

Jakie są przyczyny wypadania włosów?

Jak szybko rosną włosy?