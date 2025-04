Siemię lniane stosowane na włosy zapewnia im odżywienie, nawilżenie i regenerację. Jego dobroczynny wpływ można wykorzystać zarówno poprzez przygotowanie naparów do picia, jak i domowych kosmetyków - maseczek, płukanek i mgiełek.

Reklama

Siemię lniane to nic innego jak ziarna lnu. Na rynku spotkać można jego dwie odmiany - brązowe i złociste (to drugie jest znacznie bogatsze w cenne składniki). Siemię sprzedawane jest w ziarnach lub w formie zmielonej. Gotowe zmielone siemię może być pozbawione części dobroczynnych właściwości, ponieważ jego dłuższe przechowywanie sprawia, że tłuszcz ziarenek jełczeje). Znacznie lepiej jest kupić siemię w ziarnach i w razie potrzeby mielić je na bieżąco młynkiem do kawy lub blenderem.

Siemię lniane na włosy - dla kogo?



Siemię lniane to bogata mieszanka cennych minerałów (żelaza, fosforu, wapnia, miedzi, selenu, magnezu, cynku i potasu), witamin (A, B1, B2, B3, B6, C, D, E i K) i nienasyconych kwasów tłuszczowych, która jest w stanie znacząco poprawiać wygląd i stan naszych włosów.

Siemię lniane można stosować na każdy rodzaj włosów, ale polecane jest przede wszystkim tym suchym i zniszczonym. Świetnie sprawdza się również w pielęgnacji włosów kręconych, które z reguły są bardziej suche i podatne na zniszczenia.

Siemię lniane na włosy - efekty

Już po miesięcznej kuracji włosy stają się mocne, elastyczne, gładkie, lśniące i jedwabiste w dotyku. Regularne stosowanie siemienia lnianego przyspiesza także naturalny wzrost włosów i znacząco wpływa na nawilżenie skóry głowy.

Siemię lniane na włosy - domowe kosmetyki

Z siemienia lnianego można przygotować maseczkę, płukankę lub mgiełkę-wcierkę. Przygotowanie domowych kosmetyków nie jest trudne ani czasochłonne. Kurację siemieniem lnianym warto połączyć z płukaniem włosów octem - efekty będą spektakularne!

Maseczka na włosy z siemienia lnianego

Wlej do garnka 2 szklanki wody i dosyp 2 łyżki ziaren siemienia. Gotuj na wolnym ogniu około 20 minut co chwilę mieszając (mikstura powinna zgęstnieć i mieć konsystencję żelu). Zdejmij ją z gazu i przecedź przez sitko, by pozbyć się ziarenek.

Po ostudzeniu nałóż na wilgotne włosy (można również wcierać w skórę głowy) i pozostaw przez 30-40 minut, aby wszystkie cenne składniki zdążyły przeniknąć do ich wnętrza. Po tym czasie spłucz maseczkę i umyj włosy delikatnym szamponem (może być ten dla dzieci).

Płukanka na włosy z siemienia lnianego

Przygotowanie płukanki jest niemal identyczne jak maseczki. Różnica polega na ilości wody - zamiast 2, powinny być 4 szklanki wody. Pamiętaj, że płukanki nie spłukujemy już z włosów, dlatego warto stosować ją na sam koniec mycia włosów.

Mgiełka/wcierka na włosy z siemienia lnianego

Jedną łyżkę ziaren lnu zalej 100 ml wody i gotuj przez 10 minut na małym ogniu. Przecedź i wlej do atomizera. Do mgiełki warto dodać kilka kropel wybranego olejku do włosów. Mgiełkę możesz stosować o dowolnej porze dnia, zarówno na wilgotne jak i suche włosy.

Siemię lniane do picia

Przygotowanie naparu jest niezwykle proste. Wystarczy 1 łyżkę ziaren zalać 1 szklanką gorącej wody i gotować przez około 15 minut, przecedzić przez sitko i ostudzone wypić. Niestety, taki napar nie jest zbyt smaczny - jego smak możesz urozmaicić ulubionym sokiem owocowym lub herbatą.

Jeśli taka forma siemienia lnianego jest zupełnie nie do przejścia, dodawaj ziarna siemienia do musli, jogurtu, sałatek czy samodzielnie pieczonego chleba lub ciasta.

Pamiętaj, że siemię lniane wykazuje dobroczynne właściwości już przy dawce 10 g dziennie.

Siemię lniane na włosy - cena

Zaletą siemienia jest też jego cena - o wiele niższa niż gotowe maseczki, wcierki czy płukanki. Za 500 g opakowanie zapłacisz około 3-4 złotych. Wystarczy na przygotowanie kilkunastu domowych kosmetyków.

Reklama

Więcej o pięknych włosach:

Olej kokosowy na włosy - jak go stosować?

Jak stosować kozieradkę na włosy?