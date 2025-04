Warkocze nigdy nie wychodzą z mody. Są praktyczne, a dzięki mnogości opcji (niskie, wysokie, kłosy, trzypasmowe itd.) - bardzo wszechstronne. Możemy je nosić o każdej porze roku i na każdą okazję. Sploty sprawdzają się nie tylko latem, utrzymując włosy z dala od twarzy podczas nieznośnych temperatur i na festiwalowych szaleństwach, ale są też świetnym wyborem na randkę, wieczorne bankiety, do pracy, gdzie obowiązuje formalny dress code, a także na uroczyste przyjęcia np. śluby. Dosłownie, zdają egzamin w każdej sytuacji.

Ze wszystkich dostępnych, kreatywnych stylów, w ostatnim czasie jeden z nich szczególnie się wybił — warkocz kucyk. Tak, dokładnie ten, który nosiłyśmy w dzieciństwie, teraz doceniły gwiazdy (m.in. siostry Gigi i Bella Hadid) i miliony kobiet na całym świecie. Jest wszędzie, nie bez powodu. Najlepsze w nim jest to, że nie wymaga godzin majsterkowania, umiejętności fryzjerskich na wysokim poziomie, a przede wszystkim — znakomicie modeluje twarz. Gładko zaczesane i związane do tyłu włosy zapewniają natychmiastowy lifting. Jak go zrobić, żeby osiągnąć efekt „wow”? Oczywiście, nie jest wymagający, więc możesz po prostu — związać włosy i zapleść warkocza, ale istnieje inny, ciekawy sposób, dzięki któremu wskoczy on na wyższy poziom. Zdradziła go Tiktokerka @vickynatasha, która chętnie dzieli się ze swoimi obserwatorami receptami na modne i efektowne uczesania. Robi z włosami cuda, naprawdę. Zobaczcie „kucyk warkocz” w jej wykonaniu:

Jak zrobić warkocz z kucyka? Krok po kroku

Aby odtworzyć dokładnie taką fryzurę, jaką TikTokerka zrobiła na swoich blond włosach, będziesz potrzebowała pomady, żelu lub olejku do idealnego wygładzenia włosów oraz cztery cienkie gumki. Rozczesz dokładnie włosy i zrób kucyk. Następnie, podziel na dwie warstwy i zawiąż na końcach. Zaczynając od góry, rozchyl zewnętrzną partię i zacznij je przeplatać. Na sam koniec zwiąż końcówki i utrwal lakierem.

