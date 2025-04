Fot. Fotolia

Wybierz odpowiedni grzebień i szczotkę

Podstawą takiego rozczesywania włosów, żeby ich nie łamać, jest zakup odpowiedniego grzebienia lub szczotki. Jeśli twoje włosy są bardzo gęste lub kręcone polecamy duży grzebień z szeroko rozstawionymi zębami. Jeśli masz włosy rzadkie i raczej proste, sztywne jak np. włosy Azjatek, możesz zaopatrzyć się w płaską szczotkę.

Rozczesuj włosy przed myciem

Jeśli po umyciu włosów nie chcesz mieć problemu ze skołtunionymi włosami, rozczesz je przed myciem (najlepiej palcami albo grzebieniem z szeroko rozstawionymi zębami). Jeżeli twoje włosy ciężko jest rozczesać przed myciem albo zaraz po nim, kiedy są jeszcze mokre, spróbuj poczekać aż trochę podeschną. Wiele kobiet chwali sobie rozczesywanie lekko wilgotnych włosów. Może i u ciebie ta metoda się sprawdzi.

Jeśli masz włosy kręcone, tym bardziej nie powinnaś zapominać o rozczesywaniu ich przed myciem. Masz z tym problem? Przed czesaniem, dobrze natłuść je olejem. Jeśli i to nie pomoże, rozczesz je wtedy, gdy będziesz miała na włosach odżywkę. Musisz pamiętać, że włosy kręcone czesze się tylko w trakcie mycia. Gdy wyschną zapominamy o szczotce i grzebieniu, żeby nie powodować rozkręcania się i puszenia włosów.

Wybierz kosmetyki pomocne w rozczesywaniu włosów

Jeśli twoje włosy mają szczególną tendencję do kołtunienia, możesz zaopatrzyć się w kosmetyki, które temu zapobiegają. Kilka znajdziesz pośród szamponów dla dzieci, które mają specjalną formułę wspomagającą rozczesywanie często splątanych delikatnych włosów dziecka. Na półkach z kosmetykami dla dorosłych również znajdziesz takie preparaty, tylko już częściej w postaci specjalnych mgiełek do włosów.

Rozczesuj włosy w odpowiedniej kolejności

Rozczesz najpierw dolne partie włosów, później środkowe, a na końcu górne – przy nasadzie włosów. Dzięki temu unikniesz szarpania włosów skołtunionych na dole i jeszcze większego ich plątania.

Delikatnie wyciskaj włosy po myciu

Jeśli nie chcesz, żeby twoje włosy się kołtuniły i były gładsze po myciu, nie wycieraj ich mocno ręcznikiem, tylko wyciśnij i owiń, aby nadmiar wody sam się wchłonął.

Zauważyłaś, że włosy kołtunią ci się np. od ramion w dół i nic im nie pomaga? Możesz obciąć modnie włosy do ramion i prawdopodobnie twój problem się skończy.