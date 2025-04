Chciałabyś naturalnie przyciemnić włosy? Istnieje na to co najmniej 6 sposobów. Jednym z nich jest regularne stosowanie oleju rycynowego, który poza działaniem odżywczym, delikatnie zmienia odcień włosów. Możesz również zastosować płukankę z kawy, kory dębu, łupin orzechów lub czarnej herbaty.

Należy pamiętać, że nie każde włosy da się przyciemnić. Z oczywistych powodów najłatwiejsze zadanie mają jasne blondynki. Te z was, które mają brązowe włosy, mogą za to delikatnie zmienić ich odcień.

Spis treści:

Olejek rycynowy znany jest ze swoich cudownych, regenerujących właściwości i przyśpieszających wzrost włosów. Może być stosowany jako serum na końcówki albo do olejowania włosów.

Okazuje się, że olejek rycynowy posiada również właściwości barwiące i może delikatnie przyciemniać włosy. Jak go używać? Olej rycynowy jest dosyć gęsty, najlepiej wymieszać go z ulubioną odżywką albo innym olejem i dopiero nałożyć na włosy. Aplikację ułatwia również jego podgrzanie.

Domowe płukanki z ziół, które znajdziesz w swojej kuchni, doskonale radzą sobie z przyciemnieniem włosów. Są szybkie i łatwe w wykonaniu, a ich regularne stosowanie przynosi zadowalające efekty.

Płukanki nie obciążają włosów, więc w przeciwieństwie do olejowania, mogą być stosowane codziennie, po umyciu włosów. Pamiętaj, że niektóre z nich mogą delikatnie przesuszać włosy - po zastosowaniu płukanki, nałóż na włosy odżywkę lub maskę.

Płukanka z kawy

5 czubatych łyżek mielonej kawy zaparz w 500 ml wody. Gdy napar wystygnie, odcedź fusy przez sitko wyłożone gazą i przelej do drugiego naczynia.

Zanurz włosy z płukance na kilka minut. Możesz nią również polewać włosy (ale musisz wtedy przygotować dwa razy więcej specyfiku).

Płukanka z kory dębu

3 łyżki kory dębu (kupisz ją w każdej aptece) wymieszaj w 500 ml wody i zagotuj. Po 5 minutach zestaw garnek z ognia i wystudź. W płukance z kory dębu mocz włosy przez 10 minut.

Płukanka do włosów z orzechów włoskich

Łupiny z 7-8 orzechów włoskich gotuj przez 20 minut w 750 ml wody. Gdy mikstura wystygnie, przefiltruj ją przez sitko i przelej nią włosy.

Załóż na głowę czepek foliowy lub owiń włosy folią spożywczą. Spłucz po 60 minutach.

Płukanka do włosów z czarnej herbaty

Im mocniejszy napar, tym lepiej. Płukankę z czarnej herbaty stosuj po każdym umyciu włosów, najlepiej codziennie.

Płukanka do włosów z szałwii

Suszoną szałwię kupisz w każdym sklepie zielarskim i w niektórych supermarketach. Wystarczy przygotować z niej mocny napar, ostudzić go i wypłukać w nim włosy tuż po umyciu.

Zaskoczona? Sos sojowy potrafi przyciemnić włosy nawet o 2 tony. Taką płukankę najlepiej stosować wieczorem - zapach specyfiku nie należy do najprzyjemniejszych.

W sklepach znajdziesz 2 rodzaje sosu sojowego - ciemny i jasny. Zachęcamy, aby wybrać ten pierwszy. Sos sojowy wymieszaj w proporcji 1:1 z octem jabłkowym, który sprawi, że barwnik lepiej wniknie we włosy. Po wypłukaniu włosów, nałóż regenerującą odżywkę.

Toner do włosów to kosmetyk, który nie barwi na trwałe włosów, za to delikatnie zmienia ich odcień. Znajdziesz je m.in. w ofercie marki Joanna, Maria Nila i Davines.

Tonery najczęściej są ratunkiem dla blondynek, których włosy kilka tygodni po farbowaniu straciły chłodny odcień. Ale znajdziesz również tonery w odcieniach zimnych lub złotych brązów, rudości, a nawet czerni.

Naturalną hennę zmieszaj z sokiem z cytryny i pozostaw na kilka godzin, aby uwolnił się barwnik (może on występować w różnych odcieniach - od jasnego, przez pomarańczowy aż do brązowego).

Hennę nakładaj na włosy, owiń głowę folią i spłucz 2-3 godzinach. Zmyj hennę dokładnie ciepłą wodą, a następnie umyj włosy szamponem bez silikonu.

Łupiny zwykłej, białej cebuli wykorzystuje się do barwienia jajek na Wielkanoc. Dlaczego więc nie wykorzystać jej do barwienia włosów?

Napar z cebulki pozwoli przyciemnić włosy o 2 tony. 750 ml wody wlej do garnka i dodaj trzy pełne garście łupin cebuli. Doprowadź do wrzenia i gotuj przez godzinę. Gdy napar wystygnie, przelej nim włosy i nałóż odżywkę.

