Jak przyciemnić włosy kawą? Możesz to zrobić na 2 sposoby - przygotować płukankę z kawy albo kawową maskę (drugi sposób daje bardziej spektakularny i szybszy efekt).

Do przyciemnienia włosów używaj dobrej jakościowo kawy sypanej lub ziarnistej, którą zmielisz tuż przed użyciem. Kawa rozpuszczalna zupełnie się nie sprawdzi - jej barwiące działanie jest zbyt delikatne, aby było widoczne na włosach.

Pamiętaj, by przed zastosowaniem kawy umyć włosy łagodnym szamponem, nałożyć nawilżającą odżywkę lub maskę i spłukać ją chłodną wodą. Przyciemnianie włosów kawą to tylko jeden z naturalnych sposobów na uzyskanie ciemniejszych pasm. Zobacz jak przyciemnić włosy olejem rycynowym, sosem sojowym albo henną.

Spis treści:

Przygotuj 7-8 łyżek świeżo zmielonej kawy (sprawdzi się też sypana) i przełóż do rondelka. Zalej wrzątkiem (około 500 ml, jeśli masz bardzo długie włosy, weź 800 ml wody) i gotuj przez kilka minut.

Kawę odstaw do ostygnięcia. Przelej kawę przez sitko wyłożone gazą albo przez filtr. Przelej płyn do butelki i partiami płucz włosy, wcierając kawę w pasma. Możesz również wlać kawę do miski i zanurzyć w płukance włosy na 2-3 minuty.

Następnie odsącz nadmiar płynu z włosów, rozczesz i pozostaw do wyschnięcia. Przy rozczesywaniu włosów wykorzystaj szczotkę z szeroko rozstawionymi ząbkami, np. Olivia Garden Finger Brush.

fot. Płukanka z kawy/Adobe Stock, volff

8 łyżek kawy zalej 100 ml wrzącej wody (z fusów powinna powstać papka jak do peelingu kawowego DIY). Ostaw mieszankę na 10 minut i nałóż na włosy na całej długości.

Załóż czepek albo owiń głowę folię spożywczą i pozostaw na około 20 minut. Spłucz chłodną wodą.

Efekt przyciemnienia widać już od pierwszego zabiegu. Niestety, tak jak wszystkie naturalne metody farbowania włosów, sposób jest nietrwały - aby zachować ciemniejsze pasma na dłużej, powtarzaj zabieg co 2-3 dni.

Przyciemnienie włosów najlepiej będzie widoczne na naturalnych, jasnych włosach - to oczywiste. Ale z powodzeniem korzystać mogą z niego również ciemniejsze szatynki, brunetki, a nawet rudowłose.

