Chcesz dać włosom trochę oddechu od ciągłego mycia lub nie masz czasu ich odświeżyć, bo zaspałaś? Tutaj wkracza suchy szampon — koło ratunkowe w nagłych sytuacjach. Błyskawicznie przywraca im świeżość. Wystarczy spryskać nim pasma, delikatnie roztrzepać biały nalot lub rozczesać szczotką i jesteśmy gotowe do wyjścia. Szczególnie teraz, latem, warto mieć go w pogotowiu.

Suche szampony bazują na alkoholu lub aktywnych składnikach na bazie skrobi, które wchłaniają oleje i pot. Wiele produktów posiada również orzeźwiające zapachy, które długo utrzymują się na włosach, dzięki temu pięknie pachną przez cały czas.

Jak prawidłowo stosować suchy szampon?

Pewnie tak, jak większość z nas, do tej pory używałaś suchego szamponu rano, na szybko, tuż przed wyjściem do pracy. Zazwyczaj po kilku godzinach wracają do stanu wyjściowego i potrzebna jest kolejna porcja białej mgiełki. Okazuje się jednak, że innym, o wiele lepszym sposobem, jest stosowanie go na noc, przed snem. Kosmetyk pracuje wtedy kilka godzin, przez co ma więcej czasu na wchłonięcie sebum. Rano budzisz się z pięknymi, odświeżonymi włosami. Wystarczy spryskać je obficie, żeby pojawił się nalot (chyba, ze masz szampon, który go nie pozostawia) i położyć się do łóżka. Rano wyszczotkuj włosy, a jeśli masz kręcone - dokładnie rozmasuj.

Taką metodą podzieliła się z nami jedna z Tiktokerek. Biorąc pod uwagę popularność triku na platformie widać, że to naprawdę działa i warto zmienić swoją rutynę.

Trzeba pamiętać, że suchy szampon nie jest przeznaczony do oczyszczania i pielęgnacji włosów i nie zastąpi on tradycyjnego mycia. Warto mieć go u siebie na półce, ale traktować raczej jako wsparcie w niespodziewanych sytuacjach. Ostrożnie powinny go stosować osoby z wrażliwą skórą głowy. Wiele produktów dostępnych na rynku ma swoim składzie alkohol, przez co nadużywanie ich może podrażnić i wysuszyć skalp, a także spowodować wysypkę i wypryski.

