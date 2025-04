Wydaje się, że to prosta czynność. Wystarczy nałożyć szampon, następnie umyć włosy i spłukać kosmetyk. Nic bardziej mylnego! W międzyczasie można popełnić wiele błędów, które w negatywny sposób wpłyną na stan i kondycję włosów. Jak się ich ustrzec?

Reklama

1. Zawsze rozczesuj włosy przed myciem

Przed myciem delikatnie rozczesz swoje włosy. Dzięki temu nie będą się plątać. Przy okazji usuniesz również resztki produktów do stylizacji, których używasz na co dzień.

2. Wybierz odpowiedni szampon

Szampon to podstawowy kosmetyk w codziennej pielęgnacji włosów. Dlatego bardzo ważne jest, żeby był odpowiednio dobrany do rodzaju i aktualnej kondycji włosów. Jeśli masz problem z określeniem rodzaju swoich włosów, skonsultuj się ze swoim fryzjerem.

3. Odpowiednia ilość szamponu

Wyciskając z butelki szampon zwróć uwagę, ile go dozujesz. Do umycia krótkich lub średnich włosów wystarczy mniej więcej ilość wielkości orzecha włoskiego. Jeśli jednak masz długie włosy, użyj proporcjonalnie więcej szamponu.

Oto najmodniejszy trend w farbowaniu włosów!

4. Zawsze rozcieńczaj szampon

Nigdy nie nakładaj szamponu bezpośrednio na skórę głowy! Najlepiej nalej go na dłoń i rozcieńcz z wodą – dzięki temu będzie delikatniejszy zarówno dla włosów, jak i skóry głowy.

5. Delikatne ugniatanie i masowanie

Rozcieńczony szampon rozprowadź delikatnie na włosach i okrężnymi ruchami wmasuj go we włosy. Możesz delikatnie je ugniatać, ale nigdy trzeć, szarpać, czy drapać paznokciami. Nie zapominaj również o oczyszczaniu skóry głowy, którą delikatnie myjemy wykonując okrężne ruchy opuszkami palców.

6. Tylko letnią wodą!

Włosy należy myć tak często jak jest to konieczne. Pamiętaj jednak, żeby w codziennej pielęgnacji wykorzystywać letnią wodę. Gorący strumień wysusza skórę głowy, a także wzmacnia działanie gruczołów łojowych, co w konsekwencji prowadzi do częstszego przetłuszczania się włosów. Zwróć również uwagę, czy dokładnie spłukałaś szampon z włosów i skóry głowy – pozostawienie go przy nasadzie włosa może spowodować efekt przesuszonej skóry, albo przetłuszczaniu się włosów. Do ostatniego płukania włosów użyj zimnej wody, która zamknie łuski włosa.

Dzięki niemu twoje włosy będą szybciej rosły!

7. Delikatne wycieranie włosów

Mokre włosy są niezwykle wrażliwe, dlatego zaraz po umyciu należy je zawinąć w ręcznik i poczekać kilka minut, aż nadmiar wody zostanie wchłonięty. Nie pocieraj, ani nie wykręcaj mokrych włosów, bo to narusza ich strukturę!

8. Po każdym myciu odżywka

Aby utrzymać włosy w dobrej kondycji, po każdym myciu należy nałożyć na nie odżywkę, która nie tylko pomoże je zregenerować, ale również ułatwi rozczesywanie. Po dobraniu odżywki do rodzaju i potrzeb twoich włosów, zwróć uwagę na sposób jej nakładania – stosujemy ją na środek i końce włosów, nigdy na skórę głowy.

Reklama

9. Naturalne schnięcie lub zimny strumień powietrza

Jeśli to możliwe, po umyciu pozwól włosom wyschnąć naturalnie. Jeśli nie masz czasu – korzystaj z zimnego strumienia powietrza. Jeśli myjesz włosy wieczorem, pamiętaj o ich wysuszeniu przed pójściem spać – mokre włosy są bardzo delikatne, więc w czasie nocy ich struktura może zostać uszkodzona.