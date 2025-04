Żółty odcień to problem wielu farbowanych blondynek. Pojawia się albo od razu po koloryzacji (źle dobrana farba lub za krótko/długo trzymana), albo po kilku tygodniach, kiedy pożądany, najczęściej chłodny, popielaty albo słomkowy barwnik, zdąży się wypłukać. Zanim jednak pobiegniesz do fryzjera na kolejne farbowanie, spróbuj zniwelować żółty odcień samodzielnie w domu. Poniżej znajdziesz kilka sprawdzonych sposobów na uratowanie fryzury.

Skutecznym rozwiązaniem na pozbycie się żółtych i pomarańczowych tonów na włosach jest domowa płukanka z cytryny. Działa za każdym razem! Jak ją zrobić? Pół szklanki soku z cytryny wymieszaj z odżywką do włosów i nałóż na całą ich długość. Spłucz po 30 minutach (tuż przed spłukaniem możesz dodatkowo podsuszyć włosy, aby wzmocnić rozjaśniające działanie cytryny) i umyj włosy szamponem.

Umycie włosów fioletowym szamponem to najprostszy sposób na pozbycie się żółtych odcieni. Jest łatwo dostępny - kupisz go w każdej drogerii, a ceny wahają się od kilku do kilkudziesięciu złotych. W zależności od potrzeb, możesz stosować go nawet codziennie.

fot. Adobe Stock, yuriyzhuravov

Toner do blond włosów zmienia odcień włosów już po pierwszym użyciu, a efekt może utrzymać się nawet do kilku tygodni. Dzięki temu, że nie zawiera amoniaku (albo zawiera go bardzo niewiele) nie wnika głęboko we włosy, a tym samym ich nie niszczy - to dobre rozwiązanie dla stale rozjaśnianych pasemek, które i tak są mocno przesuszone. Największy wybór tonerów znajdziesz w profesjonalnych sklepach fryzjerskich - kilka podstawowych kupisz w popularnych drogeriach.

Fiolet gencjanowy doskonale gasi ciepłe odcienie blondu - włosy niemal natychmiast stają się słomkowo-beżowe. Jak go używać? Dodaj kilka kropli gencjany do wody i wypłucz nią włosy. Niestety, taki zabieg mocno przesusza pasma, dlatego jeśli nie są w najlepszej kondycji, lepszym rozwiązaniem jest dodanie jej do odżywki lub maseczki. Tak przygotowaną mieszankę nałóż na całą ich długość i spłucz po kilku minutach.

Uwaga! Cały zabieg przeprowadzaj w jednorazowych rękawiczkach - gencjana bardzo brudzi wszystko dookoła. Niestety, jeśli żadna z tych metod nie pomaga pozbyć się żółtego blondu albo jeśli chcesz uzyskać bardziej trwały efekt, pozostaje kolejne farbowanie. Jeżeli kolor włosów jest zbyt żółty, sięgnij po szampańskie i perłowe blondy, jeśli są bardziej pomarańczowe lub rude, wybierz coś z popielatych blondów.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.04.2020

