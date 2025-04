fot. Fotolia

Włosy blond – jak o nie dbać?



– Naturalne włosy blond są cieńsze i delikatniejsze niż włosy ciemne – podkreśla Paweł Matracki, Mistrz Świata 2014 we Fryzjerstwie, ambasador marki Biovax. – Dlatego wymagają szczególnego traktowania, a ich pielęgnacja powinna być dostosowana do pory roku.

Jesień i zima to czas zmiennych temperatur, które nie pozostają bez znaczenia dla włosów. Suche i ciepłe powietrze w pomieszczeniach oraz niskie temperatury i duża wilgotność na zewnątrz sprawiają, że włosy stają się suche, zaczynają się puszyć i elektryzować.

– Włosy blond, szczególnie farbowane i rozjaśniane – z natury bardziej przesuszone – potrzebują w tym czasie nawilżenia, w postaci odżywek do codziennego stosowania i masek używanych co najmniej raz na dwa tygodnie. Dobrze sprawdzają się produkty, które dodatkowo w swoim składzie mają składniki wygładzające – podpowiada Paweł Matracki. I dodaje, że jesień to także doskonały czas na olejowanie włosów. – Polecam olejek z kiełków pszenicy, który chroni przed nadmierną utratą wody, odtwarza naturalną włosową osłonkę i wygładza powierzchnię włosa. Zalecałbym również ostrożność podczas stylizacji włosów – lakiery i pianki nadmiernie wysuszają fryzurę.

Na nadchodzące miesiące zdecydowanie lepsze będą lotiony do stylizacji, które dodatkowo pielęgnują włosy.

Tych składników szukaj w kosmetykach!



Do codziennej pielęgnacji włosów farbowanych na blond i rozjaśnianych przydadzą się także produkty, które zwierają w swoim składzie między innymi ceramidy, hydrolizat keratyny, pantenol, olejek ze słodkich migdałów, olejek z orzechów makadamia czy proteiny jedwabiu.

Jak często farbować włosy na blond?



Jeśli mamy włosy w kolorze platynowy blond, powinniśmy farbować odrosty co około 3 tygodnie. Cieplejsze i ciemniejsze odcienie blondu są mniej wymagające i można je farbować co 4-6 tygodni.

Źródło: materiały prasowe L’biotica (Biovax)/mn