Nie ma chyba bardziej kobiecej fryzury niż burza loków. Wzbudzają zachwyt u każdego. Niestety, jest też druga strona medalu – ich pielęgnacja to duże wyzwanie. Aby były zdrowe, sprężyste i błyszczące, potrzebne są odpowiednie kosmetyki i regularne zabiegi nawilżające. W przeciwnym razie stają się matowe, tracą skręt i zaczynają puszyć.

Reklama

Spis treści:

Włosy kręcone mają inną strukturę (są grubsze i bardziej suche niż proste), dlatego powinnaś stosować kosmetyki przeznaczone specjalnie dla nich. Zawierają polimery i silikony, które chronią włosy przed wchłanianiem wilgoci z zewnątrz, dzięki temu ograniczają puszenie oraz pozwalają dłużej zachować świeżość. Produkty do pielęgnacji włosów kręconych, dzięki specjalnie opracowanym formułom dodatkowo podkreślają ich skręt i sprawiają, że są elastyczne i sprężyste. Do pielęgnacji włosów kręconych możesz również włączyć popularne w ostatnim czasie kremowanie. Taki zabieg zapewni im dodatkową porcję nawilżenia.

Kremowanie włosów - łatwy i szybki sposób na lśniące włosy. Na czym polega i jak to robić?

Oto kilka kosmetyków do pielęgnacji włosów kręconych, które pomogą ci utrzymać je w dobrej kondycji:

fot. Krem do włosów, AVEDA, cena: 39, 99zł; Olejek do włosów, John Frieda, cena: 44,99 zł; Spray do włosów, SUBRINA, cena: 36,99 zł; Olejek do włosów, Halier, cena: ok. 19 zł; Odżywka do włosów, Revolution, cena: ok. 38 zł; Odżywka do włosów Moroccanoil, cena: ok. 140 zł/materiały prasowe

Kręconym włosom najlepiej pozwolić samym wyschnąć, jeśli jednak się spieszysz, susz je suszarką z dyfuzorem (odbije je u nasady oraz doda objętości) i zimnym nawiewem. Pomocna w stylizacji będzie też pianka, która uwydatni skręt. Wgnieć ją w wilgotne włosy i susz, delikatnie je ugniatając. Na sam koniec możesz spryskać loki sprayem nabłyszczającym.

Suszenie włosów przez sitko - genialny trik na wydobycie skrętu

Kręcone włosy są modne w każdym sezonie. Nie ścinaj ich na krótko, tylko dlatego, że nie możesz nad nimi zapanować. Wystarczy, że zapewnisz im odpowiedni poziom nawilżenia, a wtedy będą mocne i gęste.

Wybierz fryzjera, który umie obcinać kręcone włosy, ponieważ strzyżenie jest bardzo ważne. Dobrze wycieniowane loki będą się układać same, nie tylko zaraz po obcięciu, ale także wtedy, gdy będą odrastać. Jedną z najmodniejszych fryzur dla włosów kręconych jest long bob. Świetnie wygląda niezależnie od gęstości włosów.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.11.2011

Czytaj także:

Mullet, czyli fryzura na „czeskiego piłkarza” powraca w wielkim stylu. Jak stylizować i komu pasuje takie cięcie?

Modne odcienie blondu 2022 - 6 najlepszych trendów do wypróbowania

Reklama

Kręcone i proste, długie i krótkie, farbowane i naturalne – kosmetyki do wszystkich rodzajów włosów znajdziesz w Minti Shop. Rabat, który dla Ciebie mamy, sprawi, że zapłacisz mniej!