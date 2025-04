Jesteś szczęściarą. Dużo łatwiej niż posiadaczce prostych włosów będzie ci zamienić swoje loki w delikatne fale, grube loki lub małe sprężynki. Sprawdź, jak pielęgnować kręcone włosy!

Natura loków



Włosy naturalnie kręcone są bardziej suche i porowate niż proste (co nie znaczy, że bardziej zniszczone). Ponieważ nie mają gładkiej struktury, brak im połysku i nawilżenia. Dlatego tak ważne jest stosowanie kosmetyków przeznaczonych specjalnie do ich pielęgnacji. Zawarte w nich składniki już na etapie mycia pozwalają uzyskać ładniejszy, bardziej wyrazisty skręt.

Bez suszarki



Jeśli po umyciu głowy masz chwilę czasu, pozwól swoim włosom wyschnąć bez użycia suszarki (dzięki temu nie będą tak przesuszone). Aby łatwo się układały, sięgnij po kosmetyk, który nałożony na wilgotne włosy nada lokom ładny kształt i piękny połysk.

Ochrona przed słońcem



Ze względu na niski poziom nawilżenia, kręcone włosy wymagają dodatkowej ochrony przeciwsłonecznej. Nawet podczas jesiennego spaceru lub zimowego wyjazdu na narty pamiętaj o spryskaniu włosów sprayem z dobrymi filtrami.

Kręcone i farbowane



Jeśli masz właśnie takie, najlepszym rozwiązaniem będzie "pomieszanie" dwóch linii pielęgnacyjnych (czyli stosowanie szamponu do włosów koloryzowanych i balsamu do kręconych).

Stylizacja



Loki - zwłaszcza pod wpływem wilgoci - mają tendencję do puszenia się oraz niekontrolowanego skręcania. Dlatego warto stosować lakiery, które chronią je przed wpływem pogody i środowiska. Warto też mieć pod ręką kosmetyki dyscyplinujące. Wybierając je, pamiętaj, aby były dobrze dopasowane do potrzeb twoich włosów, np. kosmetyki do włosów grubych mogłyby zbyt mocno obciążyć cienkie włosy i sprawić, że fryzura oklapnie.

Dyfuzor to gadżet dla ciebie - dzięki niemu już podczas suszenia będziesz nadawała swoim lokom ładniejszy kształt!

