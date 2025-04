Włosy z powodzeniem można obciąć samodzielnie w domu. Trzeba jednak wiedzieć jak to zrobić, żeby uniknąć wpadki. Nie zdradzimy więc przepisu na najmodniejszego boba, ale podpowiemy, jak podciąć końcówki, żeby włosy znów ładnie się układały.

Po pierwsze dobrze się zastanów, ile włosów chcesz (i możesz) obciąć. Eksperymenty w domu bywają spontaniczne i, wiemy z doświadczenia, że często kończą się płaczem. Pamiętaj, jeśli to twoje pierwsze samodzielne obcinanie włosów, skróć je na początku maksymalnie 2-3 cm. W razie czego, fryzjer da radę jeszcze wszystko uratować.

Jak obciąć włosy w domu krok po kroku?

Najważniejsze są ostre nożyczki - to od nich w dużej mierze zależy sukces strzyżenia - nie mogą to być więc nożyczki, których używasz do wszystkiego. Tępe narzędzie zniszczy tylko końcówki włosów.

Zacznij od umycia i dokładnego rozczesania włosów. Nadmiar wilgoci odsącz ręcznikiem. Z wilgotnych włosów, z głową spuszczoną w dół, zrób kucyk na czubku głowy. Uwaga! Kucyk musi być idealnie na środku głowy, w przeciwnym wypadku, warstwy wyjdą nierówne. Drugą gumką zwiąż końcówkę kucyka w miejscu cięcia - niech to będzie mniej więcej na wysokości 2 cm. Odetnij końcówki włosów w miejscu, w którym znajduje się gumka. Jeśli masz gęste włosy, końcówki obcinaj partiami, wtedy masz pewność, że będą idealnie równe. Rozpuść włosy, rozczesz i wysusz.

Gotowe!

Co daje samodzielnie obcięcie włosów w domu?

Po pierwsze to świetnie rozwiązanie na przeczekanie - jeśli nie możesz (z różnych powodów) pozwolić sobie na częste wizyty u fryzjera, taka metoda pozwoli odświeżyć fryzurę, wtedy kiedy tego potrzebujesz.

Po drugie, regularne podcinanie końcówek (nawet raz w miesiącu) doskonale odżywia i regeneruje włosy oraz sprawia, że szybciej rosną. Po trzecie włosy po samodzielnym strzyżeniu zyskują objętość i lepiej się układają.

Co między strzyżeniem?

Pamiętaj, że bez odpowiedniej pielęgnacji, włosy nigdy nie będą wyglądały dobrze. Funduj im raz w tygodniu maskę regenerującą - możesz wykorzystać przepis na jedną z domowych maseczek na włosy.

Po każdym myciu stosuj odżywkę do włosów (nałożenie jej na 2 minuty też przynosi efekty!) a kilka razy w miesiącu sięgaj po wcierkę lub glinkę na włosy, która je zregeneruje, wygładzi doda niesamowitego blasku.

Warto na dłużej zaprzyjaźnić się też z olejkami do włosów - dobierz odpowiedni do potrzeb swoich włosów i stosuj 2-3 razy w tygodniu na zniszczone końcówki.

