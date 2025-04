Fot. Fotolia

Błędy, które popełniamy podczas mycia włosów, mogą po dłuższym czasie przyczyniać się zarówno do złego stanu skóry głowy jak i włosów. Łupież, swędząca głowa, szybko przetłuszczające się lub matowe, słabe i wypadające włosy, to tylko kilka problemów, które mogą być skutkiem nieodpowiedniego mycia włosów. Przeczytaj, jak powinno się to właściwie robić!

Krok 1: Rozcieńczamy szampon w ciepłej wodzie. Nigdy nie nakładamy szamponu bezpośrednio z butelki na włosy! Nierozcieńczony szampon powoduje, że jego cząsteczki za mocno „pocierają” o łuski włosów niszcząc je.

Krok 2: Rozcieńczony z wodą szampon nakładamy na zwilżone wcześniej wodą włosy (nigdy nie nakładamy takiej mieszanki na włosy suche, ponieważ szampon na suchych włosach trudniej się rozprowadza. W efekcie możemy nie umyć dokładnie głowy.

Krok 3: Delikatnie wmasowujemy szampon we włosy i skórę głowy opuszkami palców. Nigdy nie drapiemy skóry głowy paznokciami ani nie „szorujemy” włosów gwałtownymi ruchami, ponieważ mokre włosy łatwo się łamią i niszczą.

Krok 4: Spłukujemy szampon ciepłą wodą. Nigdy nie spłukujemy szamponu zimną ani chłodną wodą, ponieważ tylko ciepła woda idealnie wiąże szampon z łojem i pozwala dokładnie usunąć tłuszcz z kosmetykiem zarówno z włosów jak i skóry głowy.

Krok 5: Jeśli czujemy taką potrzebę, żeby powtórzyć mycie włosów szamponem, robimy to. Jest to ważne, gdy np. myjemy włosy po farbowaniu albo nakładałyśmy na nie przez ostatnie dni dużo kosmetyków (np. piankę i lakier). Ważne jest również, żeby bardzo dokładnie spłukać szampon. Wiele kobiet to lekceważy i robi to powierzchownie. Nie można się później dziwić, że włosy są oklapnięte, matowe, a skóra głowy swędząca. Częste zostawianie resztek szamponu na głowie może spowodować nawet wypadanie włosów.

Krok 6: Delikatnie wmasowujemy we włosy odżywkę. Należy pamiętać, że odżywki nigdy nie nakładamy na całości włosów i nie wcieramy jej w skórę głowy. Odżywkę zaczynamy aplikować kilka centymetrów od skóry głowy kierując się w stronę końcówek. Dzięki temu unikniemy szybkiego przetłuszczania się włosów. Odżywkę zostawiamy na włosach na ok. 2-5 minut.

Krok 7: Dokładnie spłukujemy odżywkę ciepłą wodą.

Krok 8: Co kilka myć możemy nałożyć na włosy maskę. Wmasowujemy ją we włosy podobnie jak odżywkę omijając okolice skóry głowy. Najlepiej jest założyć czepek foliowy i owinąć głowę ręcznikiem na ok. 20-40 minut. Jeśli mamy ochotę możemy nasz „turban” trochę podgrzać suszarką, bo gdy jest ciepło, składniki z maski, lepiej wchłaniają się we włosy.

Krok 9: Dokładnie spłukujemy maskę ciepłą wodą.

Krok 10: Czyste włosy polewamy chłodną wodą (samą lub z dodatkiem niewielkiej ilości octu albo soku z cytryny) w celu zamknięcia łusek włosa.

Poza wyżej wymienionymi wskazówkami należy również pamiętać, że nie jest ważne tylko, jak myjemy włosy ale również czym je myjemy. Zawsze dobierajmy szampon i odżywkę do rodzaju swoich włosów.

