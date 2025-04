Olejowanie, regularne maseczki, profesjonalne kosmetyki — to wszystko na nic, jeśli nie zadbasz o higienę akcesoriów do stylizacji. Większość z nas całkowicie zapomina, że szczotka, tak jak nasze pasma, też potrzebuje porządnego oczyszczania. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ za każdym razem, osadzają się na niej olej, kurz, resztki produktów do stylizacji i inne zanieczyszczenia. Kiedy tego nie robimy, wszystko znowu trafia na włosy i skórę głowy. To dlatego, nawet jeśli umyjemy je dwukrotnie, użyjemy najlepszych produktów, dokładnie wypłuczemy, i tak będą matowe i pozbawione objętości. W skrócie — nie pracuje wtedy jak należy. Brudna szczotka może też doprowadzić do chorób skóry głowy, swędzenia, pieczenia łuszczenia się, a nawet wypadania włosów.

Jak więc skutecznie myć szczotki? Łatwym i szybkim sposobem, podzieliła się Tiktokerka @jessicahaizman. Na początek, małym, plastikowym grzebieniem oczyściła je z włosów. Następnie włożyła do zlewu i przygotowała oczyszczającą kąpiel — dodała łyżkę sody oczyszczonej i szampon. Moczyła je przez 30 minut, aby pozbyć się wszystkich zanieczyszczeń, i na sam koniec wypłukała pod strumieniem zimnej wody. Efekt? Szczotki jak nowe. Udostępniony przez nią film zebrał ponad 1,5 miliona polubień. Zobaczcie:

Jak często myć szczotki do włosów? Nie ma twardych zasad, jeśli natomiast regularnie stosujemy produkty do stylizacji — żel, pianki, lakier, wosk — warto myć je raz w tygodniu.

