Na pytanie, czy można wyłysieć w młodym wieku, odpowiedź jest niestety pozytywna – można zacząć łysieć jeszcze będąc nastolatką/kiem. Dotyczy to zarówno chłopców, jak i dziewcząt, chociaż różne mogą być przyczyny takiego stanu. Jeśli ktoś nie wierzy, że młodość to mogą być również poważne problemy z włosami, to powinien przejrzeć choćby fora internetowe, na których młodzież szuka ratunku dla swoich włosów oraz wymienia się doświadczeniami w leczeniu. Jakie zatem poważne przyczyny mogą powodować wypadanie włosów włosów w młodym wieku?

Dlaczego młodzi ludzie łysieją?

Tych przyczyn jest mnóstwo. Ale zacznijmy od tych, które związane są bezpośrednio z młodym wiekiem. Wiek dojrzewania to przede wszystkim zmiana całej gospodarki hormonalnej w młodym organizmie. Do tej pory i estrogeny (żeńskie hormony) i androgeny(męskie hormony) nie dyktowały pewnymi procesami w młodziutkim organizmie dziecka, a teraz nagle i to pełną parą - aż tak chciałoby się to określić, rusza produkcja hormonów. Niestety w wielu wypadkach ta produkcja jest niezbyt kontrolowana i młody człowiek zaczyna mieć problemy. Na szczęście u większości nastolatków, które dotkną takie kłopoty, powoli dochodzi do równowagi hormonalnej i po trądziku, początkach łojotoku nie pozostaje żaden ślad.

Co to jest łojotokowe zapalenie skóry?

Jednak część młodych ludzi doświadcza dojrzewania w przykry sposób. Najczęściej problemem jest łojotokowe zapalenie skóry (ŁZS). Schorzenie najczęściej zaczyna się niewinnie – ot, po prostu nastoletniemu dziecku zaczynają się nieco przetłuszczać włosy. Najczęściej ten problem jest nieco bagatelizowany, dziecko zaczyna myć włosy coraz częściej, a one coraz szybciej robią się tłuste. W końcu dochodzi do sytuacji, że włosy umyte rano wieczorem stają się tłuste. To w zasadzie ostatnia chwila, żeby rozpocząć skuteczne leczenie.

Jak walczyć z łojotokiem?

Następny etap to takie przetłuszczanie się włosów, z którym naprawdę nie można sobie poradzić i włosy w zasadzie cały czas są tłuste , a poza tym tworzyć zaczyna się na nich łuska (może mieć kolor srebrno-biały lub żółty), która jest tłusta i przylega mocno do skóry. Mówi się wówczas o tłustym łupieżu. Jeszcze na tym etapie mogą pomóc kosmetyki pielęgnacyjne (głównie szampony) z zawartością dziegciu, siarki oraz thioxolonu oraz witamina B5. Jednak najważniejszy składnik takich kosmetyków to piryton cynku - obecność tego składnika to warunek sukcesu w walce z łupieżem.

Łojotok będący najczęściej wynikiem burzy hormonów może przejść w łojotokowe zapalenie skóry, które jest traktowane jako dość poważne schorzenie, które często prowadzi do utraty włosów i ma charakter nawrotowy. Wypadanie włosów to typowe dla ŁZS i jest to zazwyczaj spowodowane zatkaniem ujścia mieszków włosowych łojem – zresztą pod grubą warstwą sebum tworzy się stan zapalny, który początkowo jest widoczny w postaci czerwonych kropek, które później stają się ropne.

Opisany powyżej stan wymaga leczenia, bo inaczej okazać się może, że w w miejscach ze stanem ropnym wypadną włosy, a później, podczas gojenia, pojawi się blizna, pod którą znikną wszystkie mieszki włosowe i żaden włos w tych miejscach nie wyrośnie. Czasami zdarza się, że łojotokowe zapalenie skóry przechodzi wręcz niepostrzeżenie w łysienie androgenowe.

Kosmetyki do włosów wypadających - przygotuj je sama

Łojotok u chłopców i dziewcząt

Młody chłopak, który zauważy u siebie pojawiająca się zakola na czole może być pewien, że u niego właśnie pojawiło się łysienie typu męskiego. Istnieje grupa mężczyzn, u których łysienie androgenowe może pojawić się nawet przed 20 rokiem życia. W takiej sytuacji młody człowiek musi podjąć standardowe leczenie przy pomocy środków zawierających Minoxidil, tabletki z finasterydem czy w pełni naturalny preparat jakim jest Procerin, który występuje w formie tabletek i pianki i najlepiej stosować taką połączoną kurację.

Młode kobiety, a właściwie dziewczyny, też tracą włosy z powodu łojotoku. Leczenie tej choroby jest podobne jak w wypadku mężczyzn. Jednak u młodych dziewczyn może dojść do łysienia z powodu złej pracy jajników. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ jajniki zazwyczaj dają poważne powikłania i nie należy ich lekceważyć. Problem jest w tym, że zła praca jajników nie daje bardzo długo żadnych typowych objawów. I tylko wypadające włosy sugerować mogą, że brakuje estrogenów, a te hormony to właśnie produkcja jajników.

Łysienie plackowate u nastolatków

Młodzieńczym problemem jest również łysienie plackowate. Podejrzewa się, że w dużej części tendencję do schorzenia się dziedziczy, a bardzo często objawia się ona w chwili stresu. Młodzi ludzie stresują się wieloma sytuacjami – szkoła, młodzieńcze uczucia i zawody miłosne, to poważne powody do stresu. Młodzi jeszcze nie potrafią sterować swoimi emocjami i z tego powodu może pojawić się jako efekt różnych przeżyć łysienie plackowate. Pojawienie się tego typu łysienia to kolejny powód do stresu. I tak powstaje błędne koło. Przy łysieniu plackowatym najlepiej sprawdza się leczenie za pomocą psychoterapii i lampy PUVA, zresztą u 60% osób po mniej więcej roku problem zanika samoistnie, pozostałe przypadki określa się jako trudne i oporne na leczenie.

Niebezpieczne diety

Bardzo często, dotyczy to głównie dziewcząt, przyczyną wypadania włosów jest zła dieta odchudzająca lub poważne zaburzenia typu bulimia, czy anoreksja. W tym wypadku należy leczyć przede wszystkim chorobę, a w wypadku diety natychmiast ją zmienić, a sprawa włosów sama się unormalizuje.

Problemy z tarczycą

Wiele młodych osób choruje na niedoczynność tarczycy (nadczynność występuje rzadziej), często schorzenie ujawnia się w okresie pokwitania. Właśnie jednym z przykrych objawów niedoczynności tarczycy jest wypadanie włosów. Nie pomogą w tej sytuacji żadne kosmetyki pielęgnujące włosy, żadne leki przeciw wypadaniu włosów, które to leki sprawdzają się, gdy włosy wypadają z powodu niedoboru witamin i minerałów.

Łysienie młodzieńcze najczęściej ma takie same przyczyny jak to, które dręczą ludzi dorosłych, a nawet w starszym wieku. Jednak młody człowiek bardziej przeżywa, gdy łysieje – czasami łysina powoduje, że całe życie młodego człowieka może lec w gruzach – dotyczy to i dziewcząt i chłopców.

