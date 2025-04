Reklama

Tej jesieni królują loki! W formie niesfornych kosmyków opadają na czoło, a targane wiatrem tworzą piękną i naturalną fryzurę. Jeśli uwielbiasz loki i fale, ale zastanawiasz się, jak uchronić włosy przed szkodliwym działaniem codziennej stylizacji, śpieszymy z pomocą! Poniżej znajdziesz rady, które pomogą o nie zadbać i stworzyć piękną, modą fryzurę.

Susz włosy na szczotce

Mało kto ma czas, by po umyciu włosów pozostawić je do wyschnięcia. Szczególnie jesienią i zimą nie pozwala na to również temperatura, tak więc warto wybrać odpowiedni sposób suszenia, by jak najmniej narazić włosy na zniszczenie. Jak powinno się to robić? Przede wszystkim warto najpierw porządnie odcisnąć mokre włosy w ręcznik, by zniwelować ilość wody, która się na nich znajduje. Pozwoli to na szybsze i efektywniejsze suszenie.

Jeśli chcemy stylizować fryzurę, warto już na tym etapie użyć szczotki. Z jej pomocą włosy uniosą się u nasady i lepiej zakręcą. Suszenie na szczotce nie jest inwazyjną metodą, o ile wybierzemy umiarkowaną temperaturę, nie korzystając z tej najwyższej. Pamiętaj, by nigdy nie kręcić wilgotnych włosów – ta metoda szczególnie narazi je na zniszczenie!

Stosuj odpowiednie kosmetyki zapobiegające działaniu temperatury

Przed przystąpieniem do kręcenia włosów, warto nałożyć na nie preparat, który pomoże w ochronie ich struktury. Sięgnij po olejki, balsami czy spray’e, które wygładzą włosy i nawilżą je, zabezpieczając również przed działaniem wysokiej temperatury, którą generuje prostownica lub lokówka. Jakie kosmetyki najlepiej wybrać? Zdecydowanie świetny efekt przyniosą szampony, odżywki i preparaty ochronne w seriach. Działania kosmetyków z jednej linii uzupełniają się, zapewniając kompleksową pielęgnację włosów.

Wybierz odpowiedni sprzęt

Istotą uzyskania pięknych loków i fal jest użycie odpowiedniej prostownicy (jeśli wykonujesz fryzurę z jej użyciem) lub lokówki. Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze takiego sprzętu? Oprócz standardowych parametrów istotne są również dodatkowe funkcje, które pomagają w bezpiecznej stylizacji kręconych włosów.

Curl Styler Luxe z chłodnym nawiewem C112E od marki BaByliss to lokówka, która dzięki wysokiej temperaturze kwarcowo-ceramicznych płytek stworzy piękne loki, jednocześnie utrwalając fryzurę dzięki nawiewowi chłodnego powietrza, które wydostaje się z jej boków. Lokówkę Curl Styler Luxe kupisz już w listopadzie wyłącznie w sieci sklepów Media Expert.

