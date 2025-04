Niemal co trzecia kobieta farbuje włosy. Po nałożeniu farby włosy przez pierwsze dwa tygodnie są piękne i lśniące. Niestety, po trzech tygodniach pojawiają się odrosty. Dzięki naszym poradom nie musisz raz w miesiącu biegać do fryzjera. Odrosty możesz ufarbować sama w domu. Wystarczy tylko wybrać farbę we właściwym odcieniu i szczegółowo przestrzegać instrukcji jej nakładania. Zobacz jak idealnie farbować odrosty!

Wybierz odpowiedni odcień

Jeśli chcesz, aby kolor nie różnił się od reszty włosów, przyjrzyj się zdjęciom, które widnieją na opakowaniu - Zobacz "przed" i " po". Dzięki temu będziesz wiedziała, czy uzyskanie zamierzonego efektu jest możliwe. Jeśli wahasz się między dwoma odcieniami farby, zawsze wybieraj jaśniejszy. Oczywiście czasami delikatny ciemniejszy odrost nie jest czymś strasznym, a nawet bywa, że jest zamierzonym efektem.

Jak farbować odrosty bez wpadek

Podstawową zasadą jeśli chodzi o farbowanie jest to, żeby nigdy nie myć ich bezpośrednio przed. Sebum wytwarzane przez skórę głowy stanowi doskonałą, naturalną ochronę przed składnikami farby, które mogą ją podrażnić. Podziel włosy na cztery części (na górze głowy, z tyłu i po jej bokach). Z jednej partii włosów wydzielaj grzebieniem ze szpikulcem cienkie pasemka i nakładaj farbę na ich odrosty. Rób tak po kolei z każdym pasmem. Ważna uwaga nakładanie farby nie powinno trwać dłużej niż 10-15 minut. Jeśli masz długie włosy użyj dwóch opakowań preparatu (mniej więcej od 30 cm długości lub od 20 cm przy włosach bardzo gęstych).

Nie wydłużaj ani nie skracaj czasu farbowania. Trzymaj farbę tyle minut ile jest napisane na opakowaniu. Jeśli za długo będzie ją trzymać na głowie Twój kolor włosów może stracić połysk i blask. Po upływie czasu podanego przez producenta delikatnie zwilż włosy wodą a farbę rozprowadź na długości całych włosów. Najlepiej będzie jeśli dwukrotnie przemyjesz włosy szamponem i nałożysz na nie odżywkę.



