Dobór fryzury zależy nie tylko od rodzaju, struktury i długości włosów, ale przede wszystkim od kształtu twarzy. Dobry fryzjer powinien zwrócić uwagę na rysy twarzy, oprawę oczu, karnację, a nawet osobowość klientki. Dopiero po uwzględnieniu tych wszystkich czynników można wybrać fryzurę, która podkreśli zalety i ukryje mankamenty urody.

Reklama

Jak dopasować fryzurę do kształtu twarzy? Jak rozpoznać, jaki masz typ twarzy? Jaki styl uczesania będzie pasował do buzi owalnej, a jaki do twarzy prostokątnej, trójkątnej, kwadratowej lub okrągłej? Sprawdź, jaki masz kształt twarzy i wybierz fryzurę dla siebie.

Spis treści:

Właściwy wybór fryzury stanowi swego rodzaju klucz do nadania twarzy odpowiedniego wyrazu. Nie powinien być jednak uzależniony w 100% od naszych indywidualnych upodobań czy też panującej obecnie mody. Dużą rolę odgrywa bowiem sam owal twarzy. Jeżeli nie pomyślisz o tym przed wizytą u fryzjera, może się okazać, że fryzura, w której świetnie wygląda twoja koleżanka, do ciebie nie pasuje.

Pogłębiona analiza kolorystyczna - 12 typów urody. Jakim typem jesteś?

Prawidłowe określenie kształtu twarzy jest pierwszym krokiem na drodze do doboru idealnej fryzury. Aby go określić, należy dokonać odpowiednich pomiarów.

Zmierz:

szerokość twarzy, przykładając linijkę do kości policzkowych;

szerokość linii szczęki (w najszerszym punkcie);

czoło w najszerszym punkcie (znajduje się on gdzieś pomiędzy linią brwi a krawędzią włosów);

wysokość twarzy - zaczynając od krawędzi włosów, aż do linii podbródka.

Wyniki:

Jest owalna - długość stanowi ok. 1,5 miary szerokość

Jest okrągła - ma niemal identyczną długość i szerokość

Jest podłużna lub prostokątna - wyraźnie dłuższa niż miara jej szerokości

Twarz owalna - fryzury

Twarz uniwersalna, najłatwiej dopasować do niej fryzurę. Osoba o takiej twarzy dobrze zarówno w krótkich, jak i długich fryzurach z grzywką lub bez.

Grzywka - jak dopasować ją do kształtu twarzy? Poznaj wszystkie rodzaje grzywek

fot. ONS

Twarz owalna - charakterystyczne cechy:

wysokie czoło,

lekko wydłużony podbródek,

węższa na linii żuchwy niż na skroniach,

nasada włosów ma zaokrąglony kształt,

najwyższy punkt czoła znajduje się na środkowej osi twarzy,

najszersze miejsce znajduje się na wysokości kości policzkowych,

linia policzków delikatnie zwęża się ku dołowi,

strefa podbródka jest łagodnie zaokrąglona.

Do tego typu twarzy pasuje niemal każda fryzura. Unikaj rozpuszczonych włosów z przedziałkiem pośrodku głowy.

Twarz trójkątna

Wąska broda i szerokie czoło wykluczają krótkie cięcia, które podkreślają szpiczastość brody. Najlepiej dobrać fryzurę, która poszerzy dolne partie twarzy. Włosy na czubku głowy nie mogą być zbyt bujne, należy je wycieniować.

fot. ONS

Twarz trójkątna - cechy charakterystyczne:

wydatne kości policzkowe i mała broda;

dolna część twarzy wyraźnie węższa niż górna;

linia włosów tworzy zakola, przebiega prosto lub uzupełnia sercowy kształt twarzy;

delikatna linia szczęki, bez żadnych kantów;

najszerszą częścią jest czoło, które jest dość wysokie i wypukłe;

wąski podbródek, czasami długi i szpiczasty.

Najlepsza fryzura dla trójkątnej twarzy to:

krótkie kręcone włosy;

klasyczny bob;

krótka grzywka - jeśli wolisz dłuższą koniecznie zaczesz ją na bok;

włosy długie, bądź półdługie cieniowane - z przedziałkiem na boku;

kręcone końce włosów aby zrównoważyć wąski dół twarzy;

upięcie włosów do góry z wypuszczonymi, luźno opadającymi na twarz pasemkami.

Unikaj:

całkowicie odkrytego czoła;

spinania włosów w koński ogon;

bardzo krótkich fryzur;

bardzo wysokich upięć, które optycznie wydłużają brodę.

Fryzura bob: jakie są rodzaje i komu pasuje to modne cięcie? Inspiracje

Twarz kwadratowa

Przysłaniamy policzki i podnosimy górę, minimalna długość włosów do linii żuchwy. Dobrze wygląda we fryzurach z dłuższym tyłem.

fot. ONS

Cechy charakterystyczne:

wystające kości policzkowe;

linia włosów zazwyczaj przebiega prosto, ale tworzy kąty;

często występuje niskie czoło;

szeroka szczęka z wyraźnie zaznaczonymi kątami;

pionowa linia skroni, policzków i podbródka.

Najlepsza fryzura dla kwadratowej twarzy to:

długie (lub półdługie), proste, wycieniowane włosy, lekko podwinięte na końcach lub falowane;

cięcia warstwowe, strzyżenia z pazurkami - zamaskują zbyt wydatne kości policzkowe;

wycieniowane końcówki;

przedziałek na boku.

Unikaj:

gładkich, prostych fryzur kończących się przed linią żuchwy;

prostej ciężkiej grzywki;

gładkich upięć włosów;

bujnych tapirów i loków.

Twarz prostokątna

Sprawdzą się fryzury, które złagodzą rysy twarzy. Unikaj fryzury bez grzywki, długich prostych włosów i koków na czubku głowy.

fot. ONS

Cechy charakterystyczne:

długa i szczupła;

podobna szerokość na linii czoła i tuż poniżej kości policzkowych;

wydłużona broda;

wyraźnie załamująca się i tworząca kąty linia włosów;

często wysokie czoło;

raczej pionowa linia skroni, policzków i podbródka;

kanciasta strefa podbródka.

Najlepsza fryzura dla prostokątnej twarzy to:

półdługie fryzury,

loki, fale,

fryzury krótkie z grzywką miękko okalające twarz,

warstwowe cięcia, dodające miękkości prostym, ostrym rysom,

fryzury puszyste, skupiające objętość po bokach twarzy.

Unikaj:

długich, prostych włosów;

fryzur z odsłoniętym czołem, bez grzywki;

wysokich uczesań na czubku głowy.

Twarz okrągła

Wybieraj fryzury wyszczuplające twarz. Odpadają krótkie fryzurki, minimalna długość włosów powinna sięgać linii żuchwy. Proponowane fryzury powinny być mocno cieniowane z większą objętością włosów na górze i pasmami na policzkach.

fot. ONS

Cechy charakterystyczne:

niezbyt wysokie czoło;

zaokrąglona nasada włosów;

pełne policzki, delikatny kontur szczęki bez kantów;

mały i zaokrąglony podbródek;

brak zarysowanych kości policzkowych.

Najlepsza fryzura dla okrągłej twarzy to:

pazurki,

długie (lub półdługie) proste włosy podwinięte na końcach,

delikatne fale,

cięcie powyżej linii żuchwy,

upięciu włosów do góry,

fryzury dodające objętości i wysokości na czubku głowy.

Krótkie, półdługie i długie fryzury wyszczuplające twarz okrągłą - inspiracje na modne cięcia

Unikaj:

fryzur kończących się nad linią żuchwy,

objętości fryzury w okolicach policzków (poszerza buzię w najszerszym miejscu),

prostej grzywki (skraca buzię i poszerza),

gładkich i przylegających fryzur.

Aby sprawdzić, jaka fryzura najlepiej do ciebie pasuje, możesz również skorzystać z darmowych aplikacji np. Perfect365, Hairstyles for your face, Facetune.

Większość symulatorów jest prosta w obsłudze – wystarczy wgrać swoje zdjęcie i nanieść wybraną z katalogu fryzurę.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 10.05.2010.

Reklama

Czytaj także:

Fryzury damskie na krótkie włosy 2023: katalog najmodniejszych cięć

Krótkie fryzury na cienkie i rzadkie włosy - pomysły na cięcia zwiększające objętość