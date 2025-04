Jesteś typem poukładanej kobiety, która lubi mieć wszystko pod kontrolą? Masz wrażenie, że udaje ci się to z niemal każdą kwestią… poza włosami? Latem twoje kosmyki są suche i zniszczone, jesienią szybko się przetłuszczają i są przyklapnięte, zimą wypadają i puszą się pod czapką, a wiosną bywają niesforne i pozbawione blasku? Jeśli ty również narzekasz na swoje włosy to mamy dla ciebie kilka wskazówek, jak o nie dbać przez cały rok.

1. Bądź dobra dla swoich włosów!

Piękne włosy to zdrowe włosy. Nie niszcz ich zbyt częstą koloryzacją, rozjaśnianiem i farbowaniem. Zapomnij o codziennym prostowaniu, suszeniu, czy używaniu lokówki. Nie torturuj ich wycieraniem o ręcznik i zrezygnuj z grzebieni o ostrych końcach. Zamiast tego pomyśl o odpowiedniej pielęgnacji.

2. Zdrowo się odżywiaj

Słabe, wypadające włosy mogą być reakcją organizmu na brak pewnych składników odżywczych. Co zatem jeść, aby nasze włosy były silne i piękne? Przede wszystkim pamiętaj o zrównoważonej diecie! Pij dużo wody, za to ogranicz kawę i napoje gazowane! Delektuj się sałatkami, pełnowartościowym białkiem (które jest budulcem - również włosów) oraz pełnowartościowym ziarnem. Do sałatek, surówek i smażenia dodawaj olej rzepakowy, który również pozytywnie wpływa na budowę włosa.

3. Nie zapominaj o relaksie

Odpoczynek jest niezbędny do dobrego funkcjonowania (również włosów). Pamiętaj o sporcie, spacerach i codziennym relaksie. Świetną formą odpoczynku dla włosów jest ich regularne podcinanie. Jak się okazuje, centymetr robi różnicę! Rozdwojone końcówki wyglądają mało estetycznie i sprawiają, że włosy są słabsze. To dlatego raz na jakiś czas wybierz się do fryzjera!

4. Pamiętaj o odpowiednich kosmetykach!

Pielęgnuj

Przywiązujesz wagę do tego, co jesz, jakich kosmetyków do ciała używasz, a także kontrolujesz to, co dzieje się wokół ciebie - zarówno w domu, jak i w pracy? A jak jest z szamponem do włosów? Pamiętaj, że odpowiedni kosmetyk do pielęgnacji włosów i skóry głowy to podstawa. Wybieraj szampony delikatnie myjące, takie, które nawilżą i wzmacniają włosy, a także poprawią ich objętość bez zbędnego obciążania. Taki jest właśnie szampon marki Ziaja Kuracja kaszmirowa z olejkiem amarantusowym. Kosmetyk chroni włosy i nadaje im lekkości.

Odżywiaj

Odpowiedni rytuał pielęgnacyjny to podstawa! Po zastosowaniu szamponu pamiętaj o odżywce, która wzmacnia włosy bez efektu obciążania, przywracając im naturalną objętość i sprężystość.

Ziaja przygotowała aż dwie wersje odżywki w płynie. Pierwsza działa wzmacniająco - aktywnie odżywia i poprawia kondycję włosów, skutecznie nawilża i chroni je przed wysuszaniem, redukuje szorstkość włosów, wygładza i dodaje im blasku, a także ułatwia rozczesywanie oraz modelowanie.

Druga wersja odżywki w spray’u służy do modelowania. Czym się wyróżnia? Kosmetyk przywraca włosom miękkość i gładkość, nadaje im odczuwalną i widoczną sprężystość, poprawia i utrzymuje zwiększoną objętość włosów, ułatwia modelowanie i stylizację fryzur, a także zapobiega elektryzowaniu włosów.

Obie odżywki są bardzo proste w użyciu, a dzięki swojej formule w płynie nie obciążają włosów i świetnie je chronią!

Regeneruj

Gdy wszystkie metody już zawiodły, sięgnij po intensywne preparaty odżywcze. Maska to obowiązkowy punkt regeneracji zniszczonych włosów! W odróżnieniu od odżywek i balsamów, maski mają wyższe stężenie składników odżywczych, nawilżających i regenerujących, a odpowiednio stosowane, wnikają głęboko w strukturę włosa. Maskę aplikuj 1-2 razy w tygodniu.

Jeśli nie znalazłaś jeszcze odpowiedniego kosmetyku dla siebie, to polecamy ci skoncentrowaną maskę wzmacniającą marki Ziaja, która intensywnie działa już po pierwszym użyciu. Kosmetyk chroni włosy, przywraca im zdrowy wygląd, nadaje włosom odczuwalną gładkość, a do tego pięknie pachnie i jest bardzo wydajny!

Nadawaj objętości

Jeśli twoim włosom brakuje objętości, to koniecznie sięgnij po Welwetowe serum nabłyszczające Ziaja Kuracja wygładzająca z olejkiem amaruntusowym. Jak to działa? Kosmetyk rozświetla i nadaje włosom zdrowy połysk, wygładza je, ułatwia rozczesywanie na mokro i na sucho, a także chroni oraz nawilża przesuszone końcówki.

Seria kosmetyków kaszmirowych z olejkiem amarantusowym Ziaja

Zestaw, w skład którego wchodzą: szampon, dwie odżywki, maska i spray to prawdziwy hit w pielęgnacji włosów. Polki pokochały te kosmetyki za ich ekspresowe działanie, piękny zapach, doskonały skład oraz przystępną cenę. A ty, testowałaś już kosmetyki marki Ziaja?

Materiał powstał przy współpracy z marką Ziaja