Lato jest ulubioną porą roku dla wielu z nas. Wygrzewanie się na słońcu, wakacyjne wyjazdy i podróże - czy może być coś przyjemniejszego? Niestety, nasze włosy lubią ten sezon dużo mniej. Są bowiem wtedy narażone na wiele szkodliwych czynników, które znacząco je osłabiają i mogą powodować wypadanie. Jakie zagrożenia czyhają na nasze włosy na wakacjach?

Reklama

Nadmierna ekspozycja na słońce

Negatywne działanie promieni UV polega na uszkadzaniu keratyny, podstawowego składnika struktury włosa. Jej niedobory powodują osłabienie włosów i, w konsekwencji, ich wypadanie. Promienie UV są szczególnie groźne dla mokrych włosów, ponieważ uruchamiają w nich procesy podobne do tych, jakie zachodzą podczas rozjaśniania - dlatego często, po wakacjach, obserwujemy u siebie jaśniejszy odcień lub pasemka.

Zbyt częsta pielęgnacja

Paradoksalnie, nadmierne dbanie o czystość włosów może im zaszkodzić. W okresie letnim skóra głowy dużo bardziej się poci, więc częściej ją oczyszczamy, aby czuć się świeżo i lekko. Jednak to powoduje wzmożoną pracę gruczołów łojowych, które wydzielają więcej sebum, a przez to powodują szybsze przetłuszczanie się włosów i ich obciążenie.

Czynniki środowiskowe

Wyjazdy wakacyjne wystawiają nasze włosy na ciężką próbę. Nad akwenami morskimi grożą im unoszące się w powietrzu drobinki cząsteczek soli i zanieczyszczeń, które osiadają na ich powierzchni, powodując przesuszenie i usztywnienie. Obciążonym włosom dużo bardziej szkodzi wiatr, który szarpie je, łamie i plącze. A splątanym włosom dużo więcej czasu i uwagi należy poświęcić w trakcie szczotkowania, aby dodatkowo ich nie uszkodzić. Z kolei wysoka temperatura otoczenia powoduje podnoszenie się łusek włosa, ułatwiając ucieczkę wilgoci. Tak uszkodzone włosy stają się bardzo podatne na wypadanie.

Kiedy zaniepokoić się wypadaniem włosów?

Codziennie tracimy od 40 do 100 włosów - jest to naturalny proces i konsekwencja ich wzrostu. Włosy wypadają w trakcie mycia, szczotkowania czy zaplatania. Natomiast jeżeli obserwujesz znaczne przerzedzenie się fryzury, zwłaszcza po lecie, nie ignoruj tego. Jeśli w dodatku widzisz u siebie inne dolegliwości, takie jak przesuszona skóra głowy, łupież, swędzenie, rozdwajające się końcówki lub powolny wzrost - reaguj. Zastosuj kompleksową pielęgnację - jednocześnie nawilżaj, regeneruj i chroń włosy, aby pozbyć się problemów i zahamować ich wypadanie.

Jak zadbać o włosy po lecie?

Wybierz kosmetyki pielęgnacyjne dostosowane do Twojego problemu. Jeżeli jest nim przerzedzanie się fryzury w związku z osłabieniem włosów, postaw na kompleksową kurację Intensive Hair Therapy Elfa Pharm z kompleksem Bh Intensive+. W jej skład wchodzą kosmetyki opracowane z zastosowaniem naturalnych składników, a dzięki specjalnemu procesowi obróbki zachowały to, co najlepsze i najskuteczniejsze w medycynie naturalnej.

Bogactwo naturalnych składników

Kompleks Bh Intensive+ to zestaw składników energizujących, odżywczych i stymulujących. Są niezbędne do odbudowy struktury włosów, wzmocnienia ich cebulek, lepszego umocowania włosa w skórze oraz pobudzenia wzrostu. Hamują one działanie enzymów odpowiedzialnych za wypadanie włosów, odżywienie skóry głowy, stymulacja odnowy komórkowej i syntezy keratyny, regulacja faz wzrostu włosów i spowolnienie ich wypadania.

Kompleks Bh Intensive+ to prawdziwe bogactwo naturalnych składników. W kosmetykach serii Intensive Hair Therapy znajdziecie olej z korzenia łopianu, ekstrakt z owoców palmy sabalowej, olejek eteryczny z tymianku, olej awokado, ekstrakt z nasion łubinu, proteiny sojowe, witamina B3 (niacynamid), ekstrakt z lucerny siewnej, ekstrakt rdestu wielokwiatowego, ekstrakt wąkrotki azjatyckiej (Gotu Kola), ekstrakt lubczyku chińskiego, ekstrakt pokrzywy, ekstrakt ruszczyka kolczastego, ekstrakt skrzypu polnego i olejek rozmarynowy.

Kompleksowa kuracja, którą proponuje Elfa Pharm, składa się z czterech produktów:

Szamponu łopianowego do włosów z kompleksem Bh Intensive +, który oczyszcza skórę głowy i przygotowuje ją do przyjmowania substancji aktywnych serii Intensive Hair Therapy.

z kompleksem Bh Intensive +, który oczyszcza skórę głowy i przygotowuje ją do przyjmowania substancji aktywnych serii Intensive Hair Therapy. Odbudowującego balsamu-maski łopianowej do włosów z kompleksem Bh Intensive+, która wnika w strukturę włosa, odbudowuje zniszczenia i chroni powierzchniowe warstwy przed dalszymi uszkodzeniami, tworząc warstwę ochronną.

z kompleksem Bh Intensive+, która wnika w strukturę włosa, odbudowuje zniszczenia i chroni powierzchniowe warstwy przed dalszymi uszkodzeniami, tworząc warstwę ochronną. Serum łopianowego do włosów z kompleksem Bh Intensive+, którego aktywne składniki przenikają do skóry głowy i odżywiają korzenie włosów, dzięki czemu poprawiają ich funkcje. Regularne stosowanie serum zmniejsza się wypadanie włosów i poprawia wzrost nowych włosów, następuje odbudowa struktury keratynowej.

z kompleksem Bh Intensive+, którego aktywne składniki przenikają do skóry głowy i odżywiają korzenie włosów, dzięki czemu poprawiają ich funkcje. Regularne stosowanie serum zmniejsza się wypadanie włosów i poprawia wzrost nowych włosów, następuje odbudowa struktury keratynowej. Naturalnego olejku łopianowego do włosów z kompleksem Bh Intensive+, który jest unikalnym kompleksem biologicznie aktywnych substancji (lipidy, sterole, substancje odżywcze, olejki eteryczne, sole mineralne, witaminy, inulina). Kompleks łagodzi działanie enzymów wpływających na wypadanie włosów, pobudza mikrokrążenie w skórze głowy, działa przeciwłupieżowo, pomaga w odbudowie struktury włosów i skóry.

Taka wszechstronna pielęgnacja odżywi włosy i sprawi, że wyeliminowane zostaną wszystkie czynniki powodujące ich wypadanie. Odwdzięczą się nam one świetną kondycją, przyspieszonym wzrostem i zdrowym blaskiem.

Reklama

Produkty linii Intensive Hair Therapy już teraz możesz kupić w sklepie internetowym Elfa Pharm.