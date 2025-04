Większość z nas uwielbia latem chodzić na basen, ale niestety - chlorowana woda niekorzystnie działa na włosy. Częste wizyty na basenie mogą stać się przyczyną tego, że będą matowe i zaczną się puszyć. Stanie się tak, ponieważ woda chlorowana posiada właściwości wysuszające.

Chlor jest wybielaczem i może powodować szkodliwe rozjaśnianie włosów. Takie utlenianie niszczy strukturę i kolor włosów, a także może osłabić cebulki włosowe i spowodować ich nadmierne wypadanie.

Niestety, chloru z basenu nie można się pozbyć, ponieważ jego obecność i stężenie w takiej wysokości jest wymagane z powodów higienicznych. Musimy więc chronić włosy przed szkodliwym działaniem chloru, zwłaszcza jeżeli chcemy, aby nadal były piękne i lśniące. Odpowiednia pielęgnacja i zabiegi pozwolą na długo utrzymać je w dobrej kondycji.

Olejek ochronny do włosów



Jeśli idziesz na basen, najlepiej użyj specjalnego olejku ochronnego do włosów. Olejek posiada tłustą konsystencję, która chroni włosy przed wchłonięciem chlorowanej wody. Kosmetyk możesz stosować zarówno na włosy suche, jak i mokre. Nakłada się go tuż przed kąpielą.

Po wyjściu z basenu musisz spłukać włosy ciepłą, niechlorowaną wodą, aby zmyć z nich chlor. Następnie jeszcze raz musisz wetrzeć we włosy olejek. Pamiętaj, aby włosów nie suszyć suszarką ani nie pocierać ręcznikiem, ponieważ tarcie uszkadza łuskę włosa.

Kosmetyki bez alkoholu

Zaraz po pływaniu musisz odpowiednio nawilżyć skórę i włosy. Do pielęgnacji i ochrony użyj takich kosmetyków, które najlepiej zabezpieczają przed utratą wilgotności, a jednocześnie skutecznie potrafią usunąć chlor z włosów. Produkty te nie powinny zawierać w swoim składzie alkoholu, ponieważ ten dodatkowo obciąża włosy.

Regularnie stosuj maski do włosów



Jeśli regularnie korzystasz z basenu, na twojej półce w łazience nie może zabraknąć dobrej regenerującej maski do włosów. To klucz do zachowania ich w dobrej kondycji. W zależności od potrzeb, możesz stosować ją nawet codziennie. Dobre rezultaty przynosi także kremowanie włosów - nakładanie na włosy obfitej porcji kremu nawilżającego.

Aby chronić włosy przed szkodliwym działaniem chloru, odpowiednio zabezpiecz włosy i zadbaj o pielęgnację.

Po wyjściu z basenu, jak również przed wejściem, umyj włosy lub przepłucz je pod bieżącą wodą z kranu lub za pomocą wody butelkowanej . Musisz to zrobić jak najszybciej, aby zniwelować szkodliwe działanie chloru. Taki zabieg wykonany przed wejściem ma na celu utrzymać chlor na powierzchni włosów i ma zapobiec jego wniknięciu w głąb włosa. Płukanie po wyjściu z basenu zapobiega osiadaniu chloru i wysuszaniu włosów. W następnej kolejności nałóż na włosy odżywkę. Obecnie w sklepach dostępne są preparaty w sprayu. Takim kosmetykiem wystarczy jedynie spryskać włosy. Nie wymaga on spłukiwania, nie obciąża włosów. Jego działanie polega na domknięciu rozchylonych łusek i wypełnieniu ubytków powstałych w wyniku reakcji chemicznej z chlorem.

. Przed wejściem na basen zmocz włosy wodą z kranu. Wtedy nasiąkną nią, a nie wodą z chlorem z basenu.

Zaopatrz się w czepek, najlepiej silikonowy. Musi on dobrze przylegać do głowy i nie zsuwać się podczas pływania. Niektórzy zalecają, aby przed nałożeniem czepka wetrzeć we włosy odżywkę. Takie rozwiązanie daje podwójny efekt. Włosy zyskują ochronę, a czepek lepszą przyczepność.

Pamiętaj o tym, że włosy musisz zacząć chronić przed szkodliwym działaniem chloru jeszcze przed wejściem do basenu. Kiedy chlor wejdzie w kontakt z włosami, jest już za późno na ochronę. W takim przypadku szkodliwe działanie chloru możesz ograniczyć przez dokładne spłukanie włosów zaraz po wyjściu z basenu oraz nałożenie na nie kosmetyków nawilżających i natłuszczających.

O włosy musisz zadbać również od wewnątrz stosując dietę bogatą w witaminy A i E. Znajdziesz je głównie w jajach, mleku, marchwi, brokułach i w olejach roślinnych. Na włosy doskonale działa także picie pokrzywy (jeden z najstarszych i najskuteczniejszych sposobów na lśniące pasma) oraz spożywanie siemienia lnianego. Braki możesz uzupełnić poprzez zażycie gotowych suplementów witaminowych, dostępnych w aptece.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 30.08.2012

