To już ten czas: klientka przychodzi do salonu, siada na fotelu i po ustaleniu, co i jak robimy, pyta: „Gdzie jedziesz, Oskar, na wakacje?” - A ja wtedy zaskakuje, odpowiadając pytaniem na pytanie: „A gdzie Twoje włosy jadą na wakacje?” – mówi Oskar Bachoń. Hair & make-up designer radzi, jak dobrze wyglądać na plaży i urządzić włosom udany urlop.

Totalny luz

Jeśli udało ci się już wyrwać z wiru codziennych obowiązków, wziąć urlop i wyjechać w miejsce, gdzie jest słońce, ciepły wiatr i słona woda, to odpuść. Sobie i swoim włosom. Żeby urlop był udany i ty i one musicie zapomnieć o swoich codziennych obowiązkach. Nie musicie być wcale idealne. Bądźcie naturalne, w tym tkwi wasze piękno. Zrezygnuj z prostownic, suszarek, lokówek, pianek i lakierów. Pamiętaj za to o kapeluszu dla ochrony przed słońcem.

Wakacje dla włosów

Przed wyjazdem zaopatrz się w kosmetyki pielęgnacyjne, które działają intensywnie i z okazji wakacji podaruj swoim włosowm mocną dawkę odżywienia. Najlepiej skorzystaj z rady fryzjera, który dobierze odpowiednie dla ciebie maski, olejki, serum, ampułki ze skoncentrowanymi środkami odżywczymi. Rano weź letni prysznic, umyj włosy i nałóż na nie razem maskę i olejek. Wybierz do tego specjalne olejki, dla których maska będzie katalizatorem i przyspieszy ich działanie. Zaopatrzone w te cenne produkty włosy zepnij lekko i... ruszaj na plażę. Pod wpływem słońca kosmetyki będą działać efektywniej. Wieczorem umyj włosy raz jeszcze, zaaplikuj lekką odżywkę w spraju i biegnij na przyjęcie na plaży.

Na topie

Włosy wysuszone słońcem i uczesane wiatrem to hit każdych wakacji. Wystarczy je lekko spiąć lub zapleść w luźny warkocz, żeby nie przyklejały nam się do mokrych od słonej wody pleców lub nie plątały podczas opalania. – Moja ulubiona fryzura wakacyjna to koczek na czubku głowy, jak u Małej Mi z bajki o Muminka – zdradza Oskar Bachoń – to fryzura, która najpiękniej podkreśla dziewczęcy urok i letni luz. Udanych wakacji!

