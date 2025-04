fot. Fotolia

Reklama

Włosy kontra słońce



Plaża oznacza zwykle silne słońce, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek na południe Europy. Promieniowanie UV nie pozostaje oczywiście bez wpływu na kondycję naszych kosmyków. Efektem jego działania jest blaknięcie włosów spowodowane utlenianiem się melaniny – naturalnego barwnika ludzkich włosów.

Promieniowanie UV jest szczególnie niekorzystne dla posiadaczy jasnych włosów. W ich kosmykach poziom melaniny jest wyraźnie niższy. Bruneci są pod tym względem lepiej chronieni przez naturę.

Dlatego właśnie włosy narażone na kontakt z silnym słońcem, szczególnie na nieosłoniętej plaży, należy w miarę możliwości zabezpieczać. Na pewno nie zaszkodzi słomkowy kapelusz lub przewiewna chusta. Ważne, aby zapewnić włosom dostęp świeżego powietrza i nie narażać ich na nadmierne przetłuszczanie.

Najlepsza fryzura na plażę



Przed pójściem na plażę warto także zaplanować sposób ułożenia włosów. Posiadaczkom długich kosmyków zdecydowanie odradzamy ich rozpuszczanie. Owszem, wyglądają wtedy naturalnie i idealnie pasują do okoliczności, ale niestety to im nie służy. Im większa powierzchnia włosów jest narażona na silne promieniowanie, tym gorzej.

Na pewno warto więc włosy spinać lub związywać w kok. Używajmy do tego bawełnianych gumek i lepiej nie sięgajcie po plastikowe lub metalowe opaski, które będą znacznie się nagrzewać.

Czy w takim razie na plaży jesteśmy zmuszeni zrezygnować z jakichkolwiek stylizacji? Niekoniecznie. W dobrych drogeriach bez problemu kupimy specjalne żele czy pianki, które zawierają substancje chroniące włosy przed nadmiernym promieniowaniem o odpowiednim faktorze. Dzięki nim nie tylko stworzymy wygodną dla siebie fryzurę, ale także pomożemy kosmykom przetrwać wielogodzinne wystawienie na słońce.

Udając się na plażę, nigdy nie stosujmy ciężkich i klejących kosmetyków do stylizacji, szczególnie lakierów. Będą one potęgować efekt przesuszenia włosów.

Zobacz też: Kosmetyki do włosów z keratyną!

Włosy kontra morze



Plażowanie większość z nas urozmaica kąpielami w morzu. To spora ulga dla przegrzanego ciała, ale niestety również kolejne wyzwanie dla włosów. Sól morska jest dla nich bardzo szkodliwa – powoduje bowiem przesuszanie. Dlatego pamiętajmy, aby po każdej morskiej kąpieli od razu spłukać włosy słodką wodą, najlepiej pod plażowym prysznicem. Jeśli nie ma żadnego w zasięgu wzroku, użyjmy w ostateczności wody butelkowanej.

Bardzo szkodliwe jest także suszenie włosów po wyjściu z wody bezpośrednio na słońcu. Efekt przesuszenia kosmyków będzie tu piorunująco szybki. Zdecydowanie lepiej jest więc po opłukaniu głowy z soli morskiej usiąść w cieniu lub delikatnie wspomóc się ręcznikiem.

Jest kilka sposobów, aby zabezpieczyć włosy przed szkodliwym działaniem wody morskiej, jednak żaden z nich w 100% nie zastąpi zwykłego umycia głowy pod bieżącą wodą, najlepiej dwukrotnego i koniecznie z zastosowaniem dobrej jakości szamponu oraz aplikacją odżywki.

Jeśli chcemy wspomóc włosy przed kąpielą w morzu, możemy wcześniej nałożyć na nie np. oliwę z pierwszego tłoczenia na zimno.

Reklama

Jak dbać o włosy na plaży przy użyciu kosmetyków?



Dostępność kosmetyków mających chronić nasze włosy przed efektami błogiego lenistwa na plaży jest spora. W torbie plażowej na pewno warto umieścić kremy z filtrami UV przeznaczone do aplikacji na kosmyki. Mogą mieć także postać olejków, a nawet mgiełek w sprayu. Ich skuteczność jest zwykle wysoka.

Nie musimy wcale decydować się na kosmetyki. Swoją funkcję bardzo dobrze spełni też olej z pestek malin, który jest najwyższym naturalnym filtrem słonecznym.

Nasze włosy wymagają jednak wsparcia głównie już po plażowaniu. Ich dokładne mycie delikatnymi szamponami to oczywistość. Nie zapominajmy również o odżywce, najlepiej bazującej na olejach i silikonach (każdy tłusty produkt przyda się naszym włosom w tym suchym czasie). Polecamy oczywiście okresowe nakładanie masek i dodatkowe olejowanie włosów. Efekt nie dla każdego będzie pożądany (włosy mogą wyglądać na nieświeże), ale liczy się przede wszystkim skutek w postaci odpowiedniej ochrony kosmyków.

Zobacz też: Skąd się biorą rude włosy u dziecka?

Materiał stworzony przez ekspertów Handsome Men.