Pielęgnacja włosów latem powinna być bardziej staranna niż zimą. Powinniśmy też postawić na inne kosmetyki, przede wszystkim te z filtrami UV. Jak dbać o włosy radzi Paweł Matracki.

Czym pielęgnacja włosów latem różni się od pielęgnacji w pozostałych miesiącach w roku?

Paweł Matracki: Ma to związek z rodzajem szkodliwych dla naszych włosów czynników, które zmieniają się wraz z porą roku. Latem suche powietrze, słońce lub wręcz przeciwnie - duża ilość wilgoci, pozostawiają ślad na naszych włosach. Stają się one suche, łamliwe i porowate. To czas, kiedy należy poświęcić im nieco więcej uwagi. Ważna jest codzienna pielęgnacja, tu polecam linie przeznaczone do pielęgnacji włosów latem, szampony, odżywki i maski wzbogacone o filtry UV. Stosując odżywkę po każdym umyciu, sprawiamy, że włosy utrzymują właściwą wilgotność, nie elektryzują się i nie plączą, łatwiej się rozczesują, a łuska włosowa jest wygładzona i uszczelniona, co jednocześnie jest gwarantem połysku na włosach.

Konieczna jest również regeneracja, szczególnie na włosach, które są często traktowane intensywnymi zbiegami chemicznymi. Swoim klientkom zalecam w okresie letnim koloryzację z użyciem łagodnych środków do farbowania, nie polecam rozjaśniania włosów z użyciem wysoko procentowych oksydantów szczególnie, jeśli włosy będą narażone na wysoką temperaturę i duże nasłonecznienia. W takim wypadku proces rozjaśniania dopełnią promienie słoneczne. Warto też zadbać o trwałość koloru, który blaknie pod wpływem słońca, tu także z pomocą przyjdą nam produkty do codziennej pielęgnacji wydłużające trwałość koloru.

Jakie produkty do włosów są najbardziej odpowiednie latem?

Paweł Matracki: Bezwzględnie latem powinniśmy używać produktów, które w swoim składzie posiadają ochronne filtry UV, witaminy A, B, E, F, H, prowitaminę B5 oraz ceramidy. Promienie ultrafioletowe uszkadzają wiązania białkowe we włosach na skutek czego osłabiają jego strukturę, szczególnie warstwę ochronną - łuskę. To ułatwia zanieczyszczeniom wniknięcie w głąb włosa. Składniki odżywcze zawarte w preparatach przeznaczonych do pielęgnacji włosów latem tworzą na powierzchni włosa film ochronny, chroniąc włókno przed uszkodzeniami.

Czy zmiana kosmetyków do pielęgnacji jest ważna tylko na urlopie?

Paweł Matracki: Podczas urlopu szczególnie, przede wszystkim, jeśli planujemy wielogodzinne plażowanie. Kąpiele słoneczne wpłyną na kolor włosów, słona woda, czy chlor podczas kąpieli w basenie usztywnią je i sprawią, że stają się szorstkie i zmniejsza się ich naturalna ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, co może doprowadzić do ich łamliwości.

