Jesień to czas, kiedy twoje włosy mogą potrzebować szczególnej uwagi i troski. Zmieniające się warunki atmosferyczne - chłodniejsze powietrze, wilgoć, wiatr - mają duży wpływ (niestety negatywny) na ich kondycję. Dodatkowo, sezon grzewczy wysusza powietrze w pomieszczeniach, co również może osłabiać włosy i przyczyniać się do ich matowienia oraz łamliwości.

Dodatkowo włosy wypadają jesienią częściej, niż w innych miesiącach, dlatego potrzebują od ciebie szczególnej opieki. Jak więc dbać o włosy jesienią, aby były zdrowe, nawilżone i pełne blasku? Zapytałam o to Annę Kołomycew, blogerkę oraz założycielkę i współwłaścicielkę marki Anwen.

Jesień to idealny czas na intensywne wzmocnienie włosów, które mogły osłabić się latem przez słońce, słoną wodę i wysokie temperatury. Aby dodać włosom siły, postaw na wzbogaconą pielęgnację zawierającą składniki wzmacniające, takie jak biotyna, keratyna oraz witaminy B i E. Możesz sięgnąć po odżywki wzmacniające i serum odbudowujące, które wzmocnią strukturę włosa.

Czytaj też: jak pielęgnować włosy zniszczone po lecie?

Pomocne może okazać się regularne stosowanie kuracji specjalnymi, jednorazowymi ampułkami na skórę głowy - mogą one działać nawilżająco, regenerująco albo przeciwdziałać wypadaniu włosów.

Po lecie włosy mogą być zniszczone, nawet jeśli spędziłaś wakacje w mieście. Słońce, wiatr, chlorowana lub słona woda, włosowe rewolucje w postaci intensywnego rozjaśniania czy częstego używania wysokiej temperatury - to wszystko czynniki zewnętrzne, które sprawiają, że włosy stają się kruche, łamliwe, matowe, mało elastyczne. To idealny czas by częściej stosować maski, które dzięki swoim bogatym składom jeszcze lepiej odżywią włosy.

- mówi mi Anna Kołomycew.

Nawilżanie włosów jesienią

Jesienią włosy szybko tracą wilgoć, dlatego podstawą jest ich regularne nawilżanie. Stosowanie intensywnie nawilżających szamponów, odżywek oraz masek pomoże włosom odzyskać elastyczność i miękkość, a także wesprze skórę głowy.

Warto wybierać produkty z dodatkiem składników takich jak aloes, kwas hialuronowy, gliceryna czy oleje roślinne, które zatrzymują wodę wewnątrz włosa.

Nawilżająca maska do włosów raz w tygodniu to świetny sposób na głębokie odżywienie i regenerację. Możesz także sięgnąć po domowe sposoby, jak maska z miodu i oliwy, która działa jak naturalny nawilżacz i wzmacnia strukturę włosa.

Pamiętaj jednak także o produktach emolientowych, które zabezpieczają kosmyki i zatrzymują wodę w łodydze. Jak radzi Anna Kołomycew:

Włącz ulubiony serial, nakryj się kocem, a na włosy nałóż maskę i zawiń włosy na minimum pół godzin w turban by dać składnikom czas na wniknięcie i skuteczne działanie. PEHowe PEH - proteiny, emolienty, humektanty - przyp. red składy masek z hydrolizowanymi proteinami i dobranymi do porowatości olejami, wzbogacone nawilżającymi składnikami dostarczą włosom wszystkiego czego potrzebują.

Jak chronić włosy przed uszkodzeniem mechanicznym?

Wilgoć i mroźne powietrze sprzyjają puszeniu i elektryzowaniu się włosów, a ich kontakt z szalikami i czapkami tylko to potęguje, co niestety może prowadzić do mechanicznych i nieodwracalnych uszkodzeń włosów.

Aby temu zapobiec i zmniejszyć ryzyko ostrego cięcia u fryzjera, przed wyjściem na zewnątrz warto zabezpieczać włosy odżywką bez spłukiwania lub specjalnym sprayem ochronnym, który ochroni je przed szkodliwym działaniem niskich temperatur.

Jesienne olejowanie włosów

Olejowanie włosów to jedna z najskuteczniejszych metod ich regeneracji i odżywienia, która szczególnie sprawdza się w sezonie jesienno-zimowym. Regularne olejowanie wzmacnia włosy, nadaje im blask i gładkość oraz tworzy barierę ochronną, która pomaga przeciwdziałać negatywnym skutkom zmiennej pogody i suchego powietrza w pomieszczeniach.

Nie każdy olejek do włosów będzie odpowiedni dla wszystkich rodzajów włosów, dlatego ważne jest dobranie odpowiedniego oleju do swoich potrzeb. Możesz wykorzystać np.:

Olej arganowy na włosy - doskonały dla włosów suchych, porowatych i mocno zniszczonych

Olej kokosowy na włosy - polecany dla włosów o niskiej porowatości

Olej z pestek winogron - lekki olej idealny dla włosów przetłuszczających się, który jednocześnie odżywia, nie obciążając włosów

Olej rycynowy na włosy - idealny do stymulacji wzrostu włosów, a więc do stosowania na skórę głowy

Olej jojoba - nawilżający olej, który dobrze sprawdza się na skórze głowy i przy włosach o średniej porowatości

Czytaj też: Jak często olejować włosy, aby ich nie obciążyć?

Istnieje także wiele metod olejowania, które można stosować zamiennie. Wybierz np. olejowanie na sucho, olejowanie na mokro lub olejowanie na podkład. Regularny zabieg sprawia, że włosy stają się gładsze, bardziej lśniące i odporne na przesuszenie oraz łamanie. Dzięki temu wyglądają zdrowo, są miękkie w dotyku, a ich końcówki są mniej podatne na rozdwajanie.

fot. Jak dbać o włosy jesienią/Adobe Stock, darkfreya

Dbając o włosy, nie zapominaj też o skórze głowy, która jesienią również narażona jest na przesuszenie i podrażnienia. Poza tym to jej dobra kondycja warunkuje to, czy włosy będą wyglądały dobrze. Jesienią warto wybrać się do trychologa, który wykona badanie skalpu i zaproponuje odpowiednią pielęgnację.

Sporo osób może w tym okresie zaobserwować również wzmożone, sezonowe wypadanie włosów, więc warto zadbać o to by je ograniczyć. Sięgnij po wcierki, które dzięki składnikom aktywnym, często też rozgrzewającym, ograniczą wypadanie i przyspieszą porost nowych włosów.

- radzi Anna Kołomycew.

Podczas domowej pielęgnacji sprawdzą się przede wszystkim regularne peelingi skóry głowy - pomagają na bieżąco usuwać martwy naskórek, ale także wszelkie zanieczyszczenia i pozostałości po kosmetykach, które oblepiają mieszki włosowe.

Wykonując peeling raz na 3-4 mycia możesz mieć pewność, że twoja skóra głowy będzie lepiej wchłaniać składniki odżywcze, a włosy będą rosły zdrowsze i mocniejsze.

Do pielęgnacji skalpu najlepiej sprawdzą się peelingi kwasowe lub enzymatyczne, a zatem preparaty bez drobinek. Jeśli wybierzesz preparaty ziarniste, nie tylko możesz naruszyć ochronne bariery delikatnego skalpu, ale także mieć problemy z domyciem drobinek.

Jesień to świetna pora na eksperymentowanie z upięciami, które doskonale chronią włosy przed uszkodzeniami. Wybieraj luźne koki, niskie kucyki czy warkocze, które pozwolą ograniczyć tarcie włosów o ubrania i jednocześnie uchronią przed puszeniem pod czapką.

Luźniejsze upięcia są wygodne, wyglądają naturalnie, a dodatkowo zmniejszają ryzyko łamania się włosów. Pamiętaj, aby nie używać gumek z metalowymi elementami i wybierać te z naturalnych materiałów - świetnie sprawdza się np. gumki jedwabne. Warto także wymienić poszewkę na poduszkę na tę jedwabną.

Aby uniknąć splątania włosów pod czapką czy szalikiem, warto postawić na miękkie i naturalne materiały, takie jak bawełna, kaszmir czy wełna, które są znacznie delikatniejsze dla włosów. Pamiętaj też, aby wybierać luźniejsze czapki - to dodatkowo ograniczy uszkodzenia włosów. Przed ubraniem jesiennych rzeczy warto także dodatkowo zabezpieczyć włosy olejkiem lub serum. Wystarczy niewielka ilość, aby nie obciążyć kosmyków.

Jesienią wybieraj kosmetyki treściwe, ale nie zapominaj także o nawilżaniu. Stosuj także odżywki i mgiełki bez spłukiwania oraz olejki na końcówki, które zabezpieczą pasma przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Ważną sprawą w tym okresie jest plątanie się włosów za sprawą pogody (wiatr, większa wilgotność), ale też szalików czy kurtek. Możemy zadbać o ich wygładzenie wprowadzając do rutyny olejowanie, ale przede wszystkim nie można w tym okresie zapomnieć o zabezpieczaniu końcówek włosów silikonami przy pomocy przeznaczonego do tego serum.

- przypomina Anna Kołomycew

Dobrym pomysłem jest także ograniczenie stylizacji na ciepło (nie tylko jesienią). Suszarki, prostownice i lokówki mogą dodatkowo wysuszyć włosy i sprawić, że staną się bardziej podatne na uszkodzenia. Jesienią pozwalaj włosom wyschnąć naturalnie, kiedy tylko to możliwe. Jeśli musisz używać suszarki, ustaw ją na chłodniejszy nawiew i zawsze stosuj termoochronę.

Pamiętaj także, że aby cieszyć się pięknymi włosami, ważne są nie tylko same kosmetyki, ale przede wszystkim regularność i codzienna ochrona kosmyków.

fot. Jak dbać o włosy jesienią/Adobe Stock, darkfreya

Jesienią warto również wzbogacić dietę w składniki odżywcze, które wspomogą kondycję włosów od wewnątrz. Zadbaj przede wszystkim o odpowiednią ilość białka, witamin (szczególnie witamin z grupy B, A i E) oraz minerałów, takich jak cynk i żelazo, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu włosów.

Pamiętaj, że organizm "kieruje" witaminy i minerałów do włosów w ostatniej kolejności, dlatego na efekty uzupełnienia ewentualnych niedoborów musisz poczekać ok. miesiąca.

Wprowadź do swojej diety więcej orzechów, nasion, warzyw korzeniowych i zdrowych tłuszczy, takich jak oliwa z oliwek czy awokado. Warto również pić dużo wody (oczywiście przez cały rok), ponieważ nawilżenie organizmu także ma korzystny wpływ na kondycję włosów.

