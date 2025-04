Chłodna Platyna czy miodowe refleksy? Oba kolory są bardzo ciekawe i mega kobiece. Pod jego wpływem tego pierwszego grzeczne dziewczynki błyskawicznie zyskują bardziej drapieżne oblicze. Jednak pamiętaj, że tak mocno rozjaśnione włosy wymagają starannej pielęgnacji, dzięki której zachowają ładny połysk.

Co należy wiedzieć o jasnym blondzie?

Mimo że uzyskanie takiego sztucznego blondu wydaje się łatwe, odradzamy samodzielne farbowanie w domu. Lepiej zgłosić się do doświadczonego fryzjera, bo nieumiejętne rozjaśnianie może skończyć się przesuszeniem i osłabieniem włosów. Widoczny odrost jest elementem stylu. Pozwala też wydłużyć czas między kolejnymi koloryzacjami.

Co należy wiedzieć o miodowych refleksach?

Są one bardzo modne i są idealną propozycją dla tych z Was, które chcą coś zmienić w swoim kolorze włosów. Najważniejsze jest by włosy lśniły i wyglądały na zdrowe i lśniące. Jeśli jesteś ciemną blondynką lub jasną szatynką możesz samodzielnie rozjaśnić włosy. Najlepiej korzystaj z farb, które zawierają składniki odżywcze i nadadzą twoim włosom połysk. Najlepsze oczywiście będą farby bez amoniaku. Zainwestuj w dobre szampon i odżywkę przeznaczone do pielęgnacji włosów blond. Kosmetyki te pomogą ci utrzymać ładny kolor włosów.

Co pomoże ci mieć piękny blond: Szampon do jasnych włosów Blonde Care, Matrix, cena: 31 zł, Farba Olia bez amoniaku, Garnier, cena: 20 zł, Farba super blond, Joanna, cena: 8,99 zł

