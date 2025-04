fot. Fotolia

Kiedy czesać włosy?

Włosy najlepiej czesać jeszcze przed ich umyciem. Wówczas można wyeliminować problem późniejszego ich plątania i trudności w rozczesywaniu.

Włosy kręcone warto czesać, gdy są mokre, a proste – po wysuszeniu.

Aby łatwiej było rozczesać poszczególne pasma, zaleca się nałożenie odżywki ułatwiającej rozczesywanie. Jej specjalna receptura tworzy na włosach rodzaj filmu, który ułatwia rozdzielanie i czesanie poszczególnych kosmyków.

Ponadto włosy powinny być zawsze czesane tuż przed pójściem spać. Zabieg ma na celu oczyszczenie ich z zanieczyszczeń oraz kurzu, który nagromadził się w ciągu dnia.

Jak często czesać włosy?

Włosy proste powinny być czesane każdego dnia, by je rozplątać, nawilżyć, oczyścić, zabezpieczyć struktury włosów i zamknąć łuski poprzez rozprowadzenie łoju, jaki produkuje organizm człowieka. Dodatkowo rozczesywanie włosów pobudza krążenie krwi i włosy do wzrostu, jednocześnie usuwając ze skóry martwe włosy.

Włosy kręcone powinny być czesane rzadziej, najlepiej przed i po umyciu, gdy są mokre. Po wyschnięciu nie zaleca się ich ponownego rozczesywania, ponieważ mogą przez to wyglądać jak siano. Do rozczesywania powinno się używać grzebienia o szeroko rozstawionym zębach.

Niestety, zbyt częste czesanie nie służy włosom – są przez to narażone na uszkodzenia mechaniczne wynikające z naciągania ich szczotką bądź grzebieniem. Cebulki włosowe zostają osłabione, a gruczoły łojowe pobudzone do zwiększonej produkcji sebum, co w rezultacie sprawia, że pasma nadmiernie się przetłuszczają.

Jak czesać włosy?

Przede wszystkim czynność wykonujemy cierpliwie i spokojnie, bez zbędnego pośpiechu. W szczególności wtedy, gdy włosy są długie i gęste. Jeśli zadbaliśmy o odpowiedni poziom nawilżenia i zastosowanie odpowiedniego produktu ułatwiającego rozczesywanie włosów, wówczas zabieg powinien przebiegać bez komplikacji. Nie zaleca się czesania włosów od góry. Najlepiej wydzielić sobie pasma i zaczynać czesać czuprynę od końcówek. Gdy te będą już rozczesane, można przystąpić do wyższych partii. Ostatnią fazą czynności jest przeczesanie włosów na całej ich długości płynnym ruchem, gdy poszczególne partie będą już rozplątane. Podczas rozczesywania włosów zaleca się przytrzymywanie pasm u nasady – wówczas nie naciągniemy niepotrzebnie cebulek włosowych. Używajmy grzebienia z szeroko rozstawionymi zębami. Po szczotkę można sięgnąć, gdy czupryna w całości zostanie rozczesana. Jeśli mamy gęste włosy, o wiele lepiej będzie rozpoczynać czesanie od spodu. Spinamy pasma na górze, zostawiając jedynie niewielką ich część od dołu. Delikatnym ruchem je przeczesujemy. Potem wybieramy kolejne pasmo i postępujemy podobnie, aż wszystkie włosy zostaną rozczesane. Po skończonym szczotkowaniu można powtórnie nałożyć preparat ułatwiający rozczesywanie. W efekcie pasma będą mniej narażone na powstawanie kołtunów.

Czym czesać włosy?

Do rozczesywania wilgotnych włosów najlepiej sprawdzą się grzebienie o szeroko rozstawionych zębach lub profesjonalne szczotki.

Jak ognia należy wystrzegać się akcesoriów wykonanych z tworzyw sztucznych, ponieważ negatywnie wpływają na strukturę włosa.

Do rozczesywania włosów najlepsze są grzebienie i szczotki z drewna oraz naturalnego włosia. Najbardziej polecanymi są te z dzika, ponieważ charakteryzują się odpowiednią twardością i łatwo je utrzymać w czystości. Włosie dzika zawiera keratynę, które powoduje, że włosy stają się sprężyste, miękkie i błyszczące.

Jak myć szczotki i grzebienie?



Obowiązek utrzymywania szczotek i grzebieni w czystości może okazać się dla niektórych wręcz trywialny, ale niestety nie wszyscy o tym pamiętają. Należy systematyczne usuwać z nich wyczesane włosy, a po każdym czesaniu odpowiednio myć. W ten sposób można uniknąć wprowadzania we włosy brudu oraz łoju, które zebrały się od ostatniego czesania. W efekcie włosy na dłużej zachowają świeżość i nie będą tak szybko się przetłuszczać.

Jak myć szczotki i grzebienie? Najlepiej tak jak włosy, czyli szamponem. W tym celu do umywalki lub miski z wodą należy dodać łyżeczkę szamponu do włosów oraz opcjonalnie dwie krople amoniaku. W powstałym roztworze przyrządy powinny moczyć się 10-15 minut. Zamiast szamponu i amoniaku można wykorzystać również roztwór z sody oczyszczonej albo octu. Po skończonym myciu szczotki i grzebienie suszymy ręcznikiem.

Materiał przygotowany przez Klinikę Handsome Men