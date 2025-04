1 z 6

Ja uniknąć rozdwajających się końcówek włosów? 6 metod!

Nigdy nie myj włosów bardzo gorącą wodą, lepsza będzie lekko ciepła lub letnia, a do ostatniego płukania użyj chłodnej wody. Sprawi to, że łuski włosów będą domknięte, a same końcówki znacznie mniej narażone na zniszczenia. Nie susz też włosów tuż po umyciu, kiedy są jeszcze bardzo mokre, ponieważ wtedy bardziej się niszczą i proces suszenia suszarką trwa dłużej.