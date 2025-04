Najbardziej pożądana fryzura na jesień 2022? Italian bob. Chociaż jesteśmy rozpieszczone wyborem fryzur na sezon jesień-zima 2022, to właśnie eleganckie, szykowne, krótkie cięcie stało się numerem jeden wśród dziewczyn. W latach 60. nosiły go ikony stylu, takie jak Raffaella Carra, Sophia Loren i Monica Bellucci. Teraz Italian bob powraca i szturmem podbija media społecznościowe. Gdziekolwiek nie spojrzymy, zobaczymy tę ponadczasową fryzurę. Co sprawia, że jest taki wyjątkowy i komu pasuje? O tym w dalszej części tekstu.

Za rozsławienie włoskiego boba odpowiada duet londyńskich fryzjerów — Paul Nother i Nick Latham. Na swoim profilu na TikToku @thehairbros opublikowali krótki film, na którym pokazują, na czym polega takie cięcie i w czym tkwi jego siła.

W modnej fryzurze włosy zwykle sięgają szyi, a końce są obcięte na prosto. Italian bob jest pełen objętości, wygląda lekko, szlachetnie i bardzo elegancko. Zobaczcie wideo:

Italian bob jest pochlebną fryzurą dla wszystkich. Pasuje do kobiet w każdym wieku, do każdego kształtu twarzy i do włosów o każdej teksturze. Sprawdzi się zarówno na gęstych, grubych włosach, jak i cieńszych - zdefiniuje je i doda objętości.

Italian bob jest niezwykle łatwy w stylizacji i bardzo wszechstronny. Możesz pozostawić włosy proste, zrobić delikatne fale lub wymodelować na szczotce, przez co nadasz mu nie tylko większej objętości, ale też bardziej szykowny charakter. Przedziałek natomiast możesz pozostawić pośrodku lub przerzucać włosy z boku na bok — w każdym wydaniu będzie dobrze wyglądać.

