Pastelowe odcienie różu, ombre, somber i blorange, to już przeszłość. Teraz przyszedł czas na holograficzną koloryzację włosów. Gdy patrzy się na pasma włosów wyglądające jak opalizujący rozświetlacz, to aż ciężko uwierzyć, że są prawdziwe. A jednak! To najnowszy trend w koloryzacji, który już został okrzyknięty największym hitem 2017 roku.

Prawdę mówiąc, ciężko się temu dziwić. W ostatnich miesiącach wszystko, co miało w swojej nazwie "holograficzny" zdobywało błyskawiczną popularność. Były już lakiery do paznokci, kosmetyki do makijażu, a teraz przyszedł czas na koloryzację w tym stylu.

Jak wykonać holograficzny efekt na włosach?

Nie ma jednego sposobu koloryzacji pozwalającego uzyskać tak oszałamiający efekt. Holograficzne włosy mają wiele odmian, a wszystko zależy od fryzjera wykonującego koloryzację. Zazwyczaj taki efekt uzyskuje się dzięki zmieszaniu kilku farb w jasnych kolorach (lawendowym, różowym, fioletowym, błękitnym, a nawet żółtym), eksperymentowaniu z odblaskowymi farbami i tonacjami.

