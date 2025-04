W tym roku wielu z nas nie były dane zagraniczne wakacje w egzotycznych zakątkach świata. O ile opaleniznę można jednak osiągnąć także i w Polsce, tak rozjaśnione słońcem włosy naprawdę naprawdę ciężko podrobić - a to właśnie one będą hitem w koloryzacji na sezon jesień-zima 2020/21.

Na szczęście podobny efekt będziesz mogła osiągnąć u fryzjera. Jeśli chcesz wyglądać modnie przez całą jesień i zimę, holiday hair jest idealną fryzurą dla ciebie. Świetnie wygląda zarówno na blondzie, jak i na ciemniejszych włosach.

Holiday hair to nowy hit na Instagramie

Balejaże i brondy, czyli połączenie brązowych włosów z blond refleksami powitałyśmy z wielkim entuzjazmem. W tym roku zamiast mocnych pasemek czy ombre stawiamy właśnie na delikatne refleksy. Idealna fryzura? Taka, która wygląda jak po miesiącu spędzonym w Saint Tropez.

Głównym założeniem holiday hair jest to, by fryzura wyglądała jak najbardziej naturalnie, a przede wszystkim - zdrowo. Blask i delikatne fale są tu wskazane, jeśli więc po lecie kondycja twoich włosów pozostawia trochę do życzenia, warto teraz zadbać o ich porządne odżywienie.

Każda z nas wie, że odżywianie to nie wszystko - czasem włosom trzeba pomóc odpowiednią stylizacją. Jeśli chcesz dodać sobie objętości, wypróbuj niezastąpiony puder do włosów, który świetnie zastępuje piankę oraz suszenie z dyfuzorem. Mgiełka do włosów z solą morską pomoże wydobyć ich naturalny skręt. Utrwali też fale zrobione lokówką.

