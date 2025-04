Profesjonalne szkolenia online dla każdego chętnego, niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie się znajduje? To możliwe! A w dodatku łatwo dostępne. Jesteś fryzjerem z zawodu lub pasjonujesz się tematyką związaną ze stylizacją fryzur? Hairtribe to miejsce w sieci łączące takich ludzi, jak ty!

Szkolenia w sieci

W obecnych czasach wykorzystywanie Internetu do komunikacji z innymi, nawet tymi znajdującymi się na drugim końcu świata, to codzienność. Dzięki sieci wiele osób także pracuje, uczy się oraz doskonali swoje dotychczas nabyte umiejętności. Poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące i ciekawe kwestie zwykle w pierwszej kolejności odbywa się właśnie w sieci. Niestety Internet pełen jest niewiarygodnych stron i instrukcji, tworzonych czasem przez osoby amatorsko i luźno związane z danym zagadnieniem. Hairtribe to pierwsza międzynarodowa platforma szkoleń online dla fryzjerów, dzięki której uczysz się od mistrzów w swoim fachu. W dodatku jest dostępna również w języku polskim!

Szkolenia online dla każdego, prowadzone przez światowych mistrzów fachu!

Opanowanie sztuki fryzjerstwa to niełatwe zadanie. Dodatkowo, aby utrzymać się na rynku, trzeba być na bieżąco z nowościami i nieustannie się dokształcać. Teraz, niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie się znajdujesz, wystarczy dostęp do sieci, by być na bieżąco ze światem fryzjerstwa. Hairtribe to miejsce w sieci, które powstało z miłości do trudnej sztuki fryzjerstwa, a także pragnienia dzielenia się swoją wiedzą – aby inspirować i uczyć innych. Daje możliwość spotkania z najbardziej ekscytującymi artystami z branży, którzy pomogą rozwinąć się każdemu. Dzięki temu obiecujący adepci sztuki fryzjerskiej, mogą uczyć się od najlepszych.

Co jeszcze daje Hairtribe?

Niezależnie od miejsca na świecie, w jakim się znajdujesz, bez wychodzenia z domu możesz pobierać nauki u mistrzów. Dzięki Hairtribe zyskujesz:

praktyczne know-how światowych ekspertów

dostęp do najnowszych trendów we fryzjerstwie

możliwość poznania mistrzowskich cięć i koloryzacji.

Przetestuj Hairtribe i przekonaj się, co możesz zyskać. W pakiecie powitalnym platforma oferuje aż 40 profesjonalnych, nowoczesnych i inspirujących filmów szkoleniowych, a także ekskluzywne wywiady z trendsetterami na wyłączność. Raz w tygodniu na stronie pojawia się nowy film szkoleniowy. Talent nie zna płci, wieku ani granic! Rozwijaj się nieustannie z miejsca, w którym właśnie się znajdujesz!

Wyłącznym dystrybutorem i partnerem strategicznym na terenie Polski jest Think Progress.

