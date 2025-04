Hair cycling to tylko 3 proste kroki: regeneracja, nawilżanie, odżywianie. Metoda ta powstała jako odpowiedź na szkodliwe warunki środowiskowe, na które codziennie narażamy nasze włosy, a zatem promieniowanie UV, zanieczyszczone powietrze czy nawet sztuczne materiały, z jakich zrobione są nasze ubrania, czapki, etc. Na czym dokładnie polega hair cycling i jak włączyć go do swojej codziennej pielęgnacji?

Spis treści:

Hairl cycling to włosowa odpowiedź na popularny ostatnio "skin cycling", a więc określona rutyna pielęgnacyjna, która potrafi odmienić kondycję skóry bądź włosów. Trend ten zyskał popularność na TikToku, szturmem zdobywając serca kobiet i mężczyzn na całym świecie. To bardzo prosta metoda, opierająca się na 3 etapach pielęgnacji:

Regeneracja, a więc działania mające na celu odbudować strukturę włosa oraz zabezpieczyć ją przed dalszymi uszkodzeniami, a także zadbać o kondycję skóry głowy. Nawilżanie, które jest szczególnie ważne w bardzo suchych częściach roku, kiedy wilgotność powietrza jest niska, a temperatury bardzo wysokie lub bardzo niskie. Odżywienie, czyli końcowy etap, który jednocześnie jest kluczowy. Pozwala zabezpieczyć włosy przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, a także poprawia ich wygląd.

Stosowanie się do tych prostych zasad pielęgnacyjnych pozwala uchronić kosmyki przed szkodliwym działaniem smogu, promieni UV, zanieczyszczeniami powietrza, a także uszkodzeniami mechanicznymi. Hair cycling sprawdza się idealnie także jako pielęgnacja po zabiegach fryzjerskich, takich jak rozjaśnianie czy stylizacja na ciepło. Będzie również remedium na bardzo chlorowaną i twardą wodę.

Warto zwrócić uwagę, że każdy z tych kroków zawiera mycie włosów i stosowanie odżywki lub maski. Najlepiej stosować je zamiennie, a więc np. w poniedziałek regenerację, w środę nawilżanie, a w piątek odżywianie. Konkretny plan ustalasz indywidualnie, biorąc pod uwagę to, jak często myjesz włosy.

fot. Hair cycling to nowy trend w pielęgnacji włosów/Adobe Stock, elenavolf

Hair cycling to metoda, którą jest przeznaczona do każdego typu włosów i może być stosowana codziennie. Świetnie sprawdzi się także podczas pielęgnacji męskich, krótkich włosów oraz delikatnych kosmyków dziecięcych.

W każdym przypadku używane kosmetyki dobieraj zawsze do typu i potrzeb włosów, aby maksymalnie wpłynąć na poprawę ich kondycji.

Jak przeprowadzać hair cycling w domu? Zacznij od opracowania planu. Kolejne kroki warto stosować zmiennie, a więc podczas jednego mycia regenerację, następnego nawilżanie, a kolejnego - odżywianie. Dzięki temu włosy będą maksymalnie zaopiekowane i nie "zmęczą się" ciągłym stosowaniem tych samych kosmetyków.

Hair cycling: regeneracja

Zacznij od umycia włosów i skóry głowy dobrze oczyszczającym szamponem. Włosy najlepiej jest umyć dwa razy, a przy drugim myciu warto pozostawić pianę na 3-5 minut. Dzięki temu skóra głowy dokładnie się oczyści i dłużej pozostanie świeża.

Następnie odsącz kosmyki, aby nie kapała z nich woda i nałóż silnie regeneracyjną odżywkę lub maskę. Rozprowadź ją na kosmykach, a następnie przeczesz włosy grzebieniem z szeroko rozstawionymi zębami lub szczotką typu Tangle Teezer.

Na koniec wypłucz dokładnie włosy, osusz je i zastosuj olejek pielęgnujący - najlepiej wybierz ten, który chroni pasma przed działaniem promieni UV. Stosowanie olejowych kosmetyków ułatwia rozczesywanie, zabezpiecza końcówki oraz nabłyszcza kosmyki.

Hair cycling: nawilżanie

Ten krok również zacznij od mycia włosów, ale sięgnij po łagodniejszy szampon, który w składzie ma np. ekstrakt z aloesu, rumianku albo wodę kokosową. Również w tym przypadku warto umyć głowę dwukrotnie, a następnie osuszyć lekko włosy i nałożyć mocno nawilżającą maskę lub odżywkę.

Po spłukaniu i lekkim wysuszeniu włosów zastosuj lekką mgiełkę nawilżającą, a na koniec olejek zabezpieczający końcówki. Mgiełka świetnie sprawdzi się także w ciągu dnia i pomiędzy kolejnymi myciami. Idealnie nawilży i zmiękczy kosmyki, nadając im blask.

fot. Na czym polega hair cycling/Adobe Stock, Pixel-Shot

Hair cycling: odżywienie

W tym kroku również zacznij od mycia głowy. Wybierz szampon oczyszczający i umyj nim skórę głowy dwukrotnie, przeciągając na włosy jedynie pianę. Również pozostaw pianę na ok. 5 minut, a następnie lekko osusz włosy i rozprowadź odżywkę lub maskę, która w swoim składzie będzie miała sporą ilość emolientów, a więc np. oleje lub silikony. Wczesanie odżywki w głąb włosów sprawi, że będą równomiernie zregenerowane na całej długości.

Po wszystkim zastosuj odżywczy olejek pielęgnacyjny, najlepiej z ochroną UV. Jeśli stylizujesz włosy po umyciu, zawsze pamiętaj również o termoochronie - możesz sięgnąć po olejki lub spraye.

