Warkocz to niezwykle wdzięczna i dziewczęca fryzura. Jeśli do tej pory kojarzyła Ci się wyłącznie z małymi dziewczynami i infantylnym stylem, porzuć uprzedzenia i stereotypy! Najlepszym dowodem na to są gwiazdy, które chętnie wybierają właśnie taką fryzurę nawet na wielkie okazje.



Nam zdecydowanie najbardziej podoba się luźno zapleciony warkocz z jednej strony. Jest nonszalancki i dodaje kobiecie charakteru. A do tego jest banalnie prosty w wykonaniu. Dziewczyny, pokochajcie warkocze! To najmodniejsza fryzura tego sezonu!

W naszej galerii znajdziecie gwiazdy, które pokochały warkocze: