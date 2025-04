Grzywka na prosto to jedno z najpopularniejszych cięć, na jakie decydujemy się w salonie fryzjerskim. Umiejętnie dobrana do kształtu twarzy, a także do długości i gęstości włosów potrafi zdziałać cuda. Odmładza, dodaje uroku, maskuje wysokie czoło, a przy okazji jest zawsze na topie. Eksplorując trendy pewnie wiesz, że w sezonie wiosna-lato 2022 szczególnie wysoko pozycjonują się m.in. mikro grzywki, grzywka francuska (z przedziałkiem na środku i rozłożona na boki) oraz grzywka obcięta „pod linijkę”.

Reklama

Decydując się na taką fryzurę, oddaj się w ręce fachowca, który doradzi najlepszą z możliwych opcji i podpowie, jak ją stylizować. Bo jest też druga strona medalu — źle obcięta, niedopasowana grzywka na prosto może dodać lat i być przyczyną frustracji, kiedy będziesz musiała codziennie spędzać długi czas na jej układaniu. A przecież nie o to w tym wszystkim chodzi — ma być pięknie, łatwo i lekko. Najlepiej znajdź kilka inspiracji z efektem, na jakim ci zależy i pokaż zdjęcie w salonie.

Spis treści:

Prosta grzywka najbardziej pasuje osobom o owalnym i podłużnym kształcie twarzy. Wtedy można zdecydować się na każdy rodzaj grzywki, za każdym razem uzyskując ciekawy efekt. Sprawdzi się również u posiadaczek trójkątnej i okrągłej twarzy. W przypadku trójkątnej, dobrze wypadnie dłuższa, prosta grzywka lub delikatnie zaczesana na bok, przy okrągłej — lekko postrzępiona, rzadka grzywka. Cięcia na prosto nie poleca się osobom o kwadratowym lub okrągłym kształcie twarzy.

Modna grzywka na sezon wiosna-lato 2022: 5 największych trendów

Grzywka na prosto występuje w wielu wariantach. Zanim wybierzesz swój ulubiony styl zastanów się, ile czasu możesz poświęcać na jej stylizację. Niektóre rodzaje grzywki na prosto są bardziej wymagające, dlatego, jeśli za każdym razem chcesz mieć efekt jak po wyjściu z salonu, warto mieć to na uwadze.

Delikatna grzywka na prosto

Cienka, lekka i postrzępiona prosta grzywka w ostatnim czasie cieszy się szczególnym zainteresowaniem. Pasuje do każdej długości. Dobrze będą wyglądać zarówno krótkie, jak i długie włosy z grzywką. Ciekawą opcją jest również kok z grzywką na prosto. Odpowiednio wystylizowany sprawdzi się jako fryzura na formalne przyjęcia (np. fryzura na komunię 2022), natomiast niedbale upięty koczek z luźno opadającą na czoło grzywką, to wygodna i praktyczna opcja na co dzień. Jest też bardzo prosta w stylizacji. Wystarczy wgnieść w wilgotne włosy piankę i wymodelować na grubej szczotce lub zawinąć na gruby wałek i potrzymać ok. 15 min.

Bob z grzywką odmładza, optycznie wysmukla i podkreśla rysy twarzy. Komu pasuje?

fot. ImaxTree/ AgencjaFree



Gładka, prosta grzywka

Włosy ścięte na prosto z grzywką zakrywającą brwi modne są nieprzerwanie od lat. Taki rodzaj grzywki wymaga regularnego podcinania oraz włosów w dobrej kondycji, które nie mają tendencji do nadmiernego przetłuszczania. Gęsta grzywka na prosto najlepiej prezentuje się na krótkich włosach lub na włosach do ramion. Tego typu cięcie maskuje wysokie czoło i wysmukla twarz.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Bardzo krótka grzywka na prosto

Mikro grzywka (baby bangs) to jeden z największych trendów we fryzjerstwie w sezonie wiosna-lato 2022. Możesz nosić ją na wiele sposobów – delikatnie układać na bok, zrobić pazurki, pozostawić w nieładzie, obciąć na równo lub wymodelować na szczotkę w stylu vintage. Wszystkie opcje dozwolone.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Grzywkę na prosto najlepiej zrobić pod okiem dobrego fryzjera, jeśli jednak kusi cię mały eksperyment w domu, pamiętaj o kilku ważnych zasadach.

Zainwestuj w profesjonalne nożyczki fryzjerskie. Obcinaj na sucho. Wilgotne włosy są dłuższe, przez co po wysuszeniu efekt może się znacznie różnić. Zadbaj, aby włosy były idealnie proste. Możesz dodatkowo wygładzić je prostownicą. Zacznij od dłuższej długości i stopniowo skracaj. Zainwestuj w dobre kosmetyki do pielęgnacji włosów, aby dłużej utrzymywały świeżość i blask.

Grzywka wispy fringe - jak wygląda, komu pasuje i jak stylizować?

Prosta grzywka krok po kroku

Zrób idealnie prosty przedziałek no środku głowy Wydziel po paśmie z każdej strony i zbierz je na środku tak, aby powstał trójkąt. Dokładnie wygładź. Obetnij włosy ok. 2 cm poniżej linii brwi. Zostaw zapas na poprawki. Stopniowo obcinaj włosy, aż do uzyskania pożądanego efektu.

Reklama

Czytaj także:

Grzywka francuska - komu pasuje i jak ją obciąć samodzielnie w domu?

Krótkie fryzury na cienkie i rzadkie włosy - pomysły na cięcia zwiększające objętość