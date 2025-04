Grzywka na bok jest mniej wyrazista niż prosta, ale za to dużo łatwiejsza w utrzymaniu. Jeśli chcesz, by nadała twojej fryzurze charakteru rockowego możesz ją wystrzyc asymetrycznie – od bardzo krótkich kosmyków po jednej stronie, po długie przy drugiej skroni.

Reklama

Najbardziej praktyczna i prosta "w obsłudze" jest grzywka z kosmyków delikatnie wystopniowanych na końcach. Jest miękka i ładnie się układa niezależnie od typu włosów (możesz ją przeczesywać na jedną lub drugą stronę, jeśli masz przedziałek po środku głowy).

9 najpiękniejszych fryzur z asymetryczną grzywką

Dla kogo jest grzywka na bok?

Pasuje do każdego typu twarzy, ale owale w kształcie koła, kwadratu i odwróconego trójkąta zyskają dzięki niej proporcje bliższe ideału. Asymetrycznie zaczesana grzywka optycznie zwęzi szerokie czoło.

Grzywka na bok ma też korzyść praktyczną – możesz ją przycinać sama, bo nie wymaga takiej precyzji jak grzywka prosta. Zaoszczędzisz na fryzjerze. Nie będziesz musiała biegać do salonu na poprawki co 2-3 tygodnie.

Jak samodzielnie podciąć grzywkę?

Umyj włosy i wysusz . Upewnij się, że są zupełnie suche zanim przystąpisz do przycinania, ponieważ mokre włosy są dłuższe niż suche. Schnąc robią się krótsze.

. Upewnij się, że są zupełnie suche zanim przystąpisz do przycinania, ponieważ mokre włosy są dłuższe niż suche. Schnąc robią się krótsze. Wygładź pasma na dużej, okrągłej szczotce lub prostownicy, aby łatwiej dały się przytrzymywać podczas cięcia.

Zaczesz włosy znad czoła gładko w dół , oddziel od reszty włosów. Pasemka przeznaczone do podcięcia zostaw luzem, resztę zbierz z tyłu gumką lub spinką, aby nie przeszkadzały.

, oddziel od reszty włosów. Pasemka przeznaczone do podcięcia zostaw luzem, resztę zbierz z tyłu gumką lub spinką, aby nie przeszkadzały. Złap między palce (wskazujący i serdeczny) jednej ręki kosmyki przeznaczone do przycięcia tak, by ich końce były skierowane pionowo w dół, drugą ręką podcinaj je trzymając nożyczki pionowo ostrzami w górę. Pamiętaj, że nożyczki, których używasz do podcinania włosów powinny być bardzo ostre (najlepsze są fryzjerskie – najtańsze kosztują ok. 30 zł).

tak, by ich końce były skierowane pionowo w dół, drugą ręką podcinaj je trzymając nożyczki pionowo ostrzami w górę. Pamiętaj, że nożyczki, których używasz do podcinania włosów powinny być bardzo ostre (najlepsze są fryzjerskie – najtańsze kosztują ok. 30 zł). Podcinaj kosmyki delikatnie (pionowo!) , raz przy razie, ale nie za dużo.

, raz przy razie, ale nie za dużo. Gdy już przytniesz wszystkie pasemka, sprawdź jak układa się grzywka. Jeśli jeszcze wymaga podcięcia, zrób to dokładnie tak samo jak za pierwszym razem.

Jak układać grzywkę na bok?

Na początku może być niesforna. Kosmyki przez lata układane inaczej, nie będą chciały się układać. Jeśli nie chcesz cały dzień poprawiać ich ręką, do zdyscyplinowania grzywki używaj lekkiej pianki (np. Schwarzkopf Taft Perfect Flex, ok. 14 zł) lub lakieru zachowującego elastyczność włosów (np. Indola Finish, ok. 30 zł).

Polecamy także:

Reklama

Fryzury z grzywką – inspiracje

Jak dopasować grzywkę do kształtu twarzy?

Warkoczyki, plecionki, sploty wszelkiego rodzaju zdobią głowy modelek na wszystkich pokazach trendów