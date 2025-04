Najmodniejsza grzywka na rok 2020 to bez wątpienia side-swept bangs. Jak wygląda? To nic innego, jak grzywka zaczesana na bok. Mimo że nie jest to żadna nowość we fryzjerskich trendach (już w latach 90. nosiła ją Reese Witherspoon), to przypomniała o niej i na nowo wylansowała ją Bella Hadid.

Najmodniejsza grzywka 2020: jak wygląda?

Do niedawna, najmodniejszą wersją grzywki była curtain bangs, czyli ta, która równomiernie rozchodzi się na dwie strony twarzy, kojarzy się z latami 70. i paryskim szykiem. Teraz jej miejsce zajmuje side-swept bangs, czyli grzywka przerzucona na jeden bok.

Side-swept bangs daje wiele możliwości stylizacyjnych - to doskonałe rozwiązanie dla tych z was, które nie wiedzą czy dobrze będą wyglądać z grzywką (zawsze można ją podpiąć spinką albo zaczesać do góry i spiąć w kucyk) albo dla tych dziewczyn, które chcą zapuścić grzywkę - sprawdzi się w okresie przejściowym.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Zalety? Grzywka 2020 Jest wygodna i pasuje każdej z nas bez względu na kształt twarzy i wiek - optycznie wyszczupla okrągłe buzie, a przy kwadratowych łagodzi rysy. Sprawdza się zarówno przy rozpuszczonych włosach, jak i spiętych.

Jak zrobić najmodniejszą grzywkę 2020?

Najlepiej poprosić o grzywkę podczas wizyty u fryzjera - będzie mógł odpowiednio dobrać długość grzywki i ją wycieniować.

Jeśli masz ochotę na samodzielne eksperymenty, zacznij od rozpuszczenia włosów i ich dokładnego rozczesania. Zwróć uwagę, po której stronie najczęściej nosisz przedziałek - grzywka powinna być po tej samej stronie. Jeśli chcesz mieć najmodniejszą grzywkę 2020, musisz zrezygnować z przedziałka na środku - zaburzy całą fryzurę i sprawi, że będzie się źle układać.

Wydziel odpowiednią ilość włosów, z których ma być zrobiona grzywka. Nie powinno być ich za dużo - grzywka będzie za ciężka. Zacznij od cienkiego pasma, zawsze będziesz mogła „dołożyć" kolejne pasemka.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Zaznacz najdłuższą (do końca ucha) i najkrótszą (mniej więcej do brwi) długość grzywki. Ostrymi nożyczkami (ma to kluczowe znaczenie, włosy nie będą wtedy poszarpane) wycieniuj włosy od krótszego do dłuższego końca. Rób to, trzymając nożyczki równolegle do linii grzywki.

Jeśli masz grube, gęste włosy, możesz dodatkowo wycieniować grzywkę specjalnymi nożyczkami z ząbkami - dodasz jej lekkości. Aby utrzymać grzywkę w ryzach, zastosuj lakier do włosów.

