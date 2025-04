Trend na farbowanie włosów na siwo (nazwany grombre) pojawił się co prawda już rok temu, ale większość z nas podchodziła do niego raczej nieśmiało. W tym sezonie szare włosy noszą nie tylko gwiazdy i blogerki, ale również zwykłe dziewczyny! Na ulicach widać coraz kobiet, które eksperymentują z kolorem włosów. Do niedawna szczytem ekstrawagancji było ombre, teraz stawiamy na pastelowe i szare odcienie.

Aby osiągnąć spektakularny efekt trzeba najpierw poddać włosy dekoloryzacji (chyba, że jesteście bardzo jasnymi blondynkami). Do wyboru macie dwie opcje - albo równo pofarbować wszystkie kosmyki, albo wykonać efekt cieniowania (jaśniejsze włosy na wierzchu, ciemniejsze pod spodem).

Wydawać by się mogło, że siwe włosy pasować będą tylko ciemniejszym karnacjom. Spójrzcie na Margaret - grombre dodaje uroku także blondynkom o jasnej skórze. Co sądzicie o tym trendzie? Macie ochotę zaryzykować?

