Fryzura grey bob skradła serca kobiet niemal na całym świecie. Doceniają je Skandynawki, ale także Słowianki oraz ikony europejskiej urody - Francuzki. Wykonanie tej fryzury wymaga precyzji, ale czas spędzony u fryzjera rekompensuje piękny wygląd przez długie tygodnie. Jak wygląda gray bob i jak go wykonać?

Fryzurę grey bob szczególnie doceniają kobiety dojrzałe oraz seniorki, choć i u młodych dziewczyn w tym sezonie jest niezwykle popularna. Jest to klasyczny bob cięty na prosto lub z delikatnie wydłużonymi przodami. Ważne jest, aby cięcie było "ostre", a więc końcówki nie zawijały się pod spód w tzw. bombeczkę. Często fryzura ta wymaga stylizacji pod postacią prostowania końcówek.

Nie bez znaczenia jest także koloryzacja. Włosy muszą być idealnie szare, lekko siwe i połyskujące srebrzystym blaskiem. Aby uzyskać taki efekt, najczęściej wykonuje się wielowymiarowy balayage lub flamboyage z przyciemnionym odrostem. Włosy, choć mogą wydawać się siwe, prezentują się doskonale i pięknie pracują z promieniami słońca. To fryzura wprost stworzona na sezon wiosenno-letni, choć również jesienią i zimą z pewnością będzie cieszył się dużą popularnością.

Grey boba można zrobić na kilka sposobów. Możesz zrobić wspomniane wydłużone boki lub postawić na całkowicie proste strzyżenie. Grey bob może mieć też różne długości. Najbardziej popularny jest ten, który sięga mniej więcej do linii żuchwy lub podbródka, ale możesz zrobić sobie boba krótszego (do linii ucha) albo dłuższego - aż do obojczyków lub linii ramion.

Koloryzacja również może być bardziej szara lub mieć więcej tonów platynowych. Odrost przyciemnia się zwykle nieznacznie, aby fryzura dłużej wyglądała świeżo. Finalny kolor fryzjer dopasowuje do karnacji oraz typu urody.

Jak stylizować fryzurę grey bob? W zasadzie ona jest w stanie obronić się sama, ale możesz dodać jej jeszcze odrobinę eleganckiego sznytu! Podczas suszenia możesz sięgnąć po szczotkę obrotową albo prostującą, a także wysuszyć włosy, kierując strumień powietrza z góry na dół. Dzięki temu włosy będą idealnie proste.

Możesz też pójść w zupełnie innym kierunku i podkręcić włosy na szerokiej lokówce albo zrobić złamane fale przy pomocy prostownicy. Tzw. messy curly hair świetnie prezentują się w połączeniu z szarym kolorem i jasnymi refleksami. Możesz też zdecydować się na lekką trwałą u fryzjera.

Grey bob to dość wymagająca fryzura głównie ze względu na kolor, który potrzebuje odświeżania. Możesz regularnie odwiedzać swojego fryzjera i wykonywać tonowanie, które ochłodzi szary odcień i przedłuży świeży wygląd koloryzacji, ale dużo ważniejsza jest pielęgnacja takiej fryzury w domu.

Dobrym pomysłem jest stosowanie ochładzających szamponów, odżywek, masek oraz płukanek. Powinny mieć one fioletowy lub granatowy kolor. Podczas używania ich zakładaj rękawiczki ochronne, ponieważ produkty te mogą pofarbować skórę oraz paznokcie (szczególnie top hybrydowy, który później ciężko będzie doczyścić).

