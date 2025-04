Sylwester zbliża się wielkimi krokami! To ostatnio moment, by zaplanować stylizację na tę wyjątkową noc w roku. Najważniejsza jest oczywiście sukienka, lecz nawet najpiękniejsza kreacja musi mieć dopełnienie w postaci makijażu i fryzury. Dziś doradzamy w tej drugiej kwestii.

Glitter hair - idealny pomysł na sylwestrową stylizację włosów

Sylwestrowa fryzura musi błyszczeć! W przenośni i dosłownie. W tym sezonie brokat pojawia się nie tylko wśród trendów makijażowych, ale również fryzjerskich. Najnowszy z nich nazywa się glitter hair, co oznacza nic innego, jak po prostu brokatowe włosy.

Modna na ozdabianie włosów brokatem pojawiła się oczywiście na Instagramie. Na profilach znanych stylistów fryzur, blogerek i infulencerek pojawił się wysyp inspiracji na fryzury sylwestrowe. Wśród nich prym wiedzie oczywiście błyszczący look.

Pomysłów na wykorzystanie brokatu w stylizacji fryzury na sylwestra jest mnóstwo. Można postawić na wersję minimalistyczną, czyli np. jedynie oprószyć błyszczącym pyłkiem przedziałek. Jeśli masz ochotę na więcej szaleństwa, posyp brokatem również włosy po bokach od przedziałka. Ta wersja sprawdzi się zarówno przy rozpuszczonych, jak i spiętych włosach.

By móc bardziej precyzyjnie nałożyć brokat na włosy, możesz wymieszać pyłek z preparatem do stylizacji włosów np. żelem lub pastą nabłyszczającą. Możesz również zainwestować w specjalny brokatowy spray do włosów. Wystarczy, że rozpylisz jego zawartość na włosach, i gotowe!

Kucyk glitter hair - jak go zrobić?

Nasza ulubiona fryzura w stylu glitter hair to klasyczny kucyk, który jest ozdobiony brokatem. Aby uzyskać podobny efekt, należy zaczesać gładko włosy, a następnie opleść go pasmem włosów. Ostatni etap to nałożenie brokatu. Można wyczarować nim brokatową gumkę lub pójść o krok dalej, nakładając błyszczący pyłek na pojedyncze pasma w kierunku czubka głowy.

My kochamy ten look! A ty skusisz się? Jeśli masz ochotę na glitter hair, pamiętaj o jednej ważnej zasadzie. Brokat idealnie pasuje na wieczór, ale łatwo z nim przesadzić. Warto trzymać się złotej (nomen omen!) zasady umiaru. Jeśli marzysz o brokatowych włosach, w makijażu postaw jedynie na delikatny błyszczący akcent. I odwrotnie, gdy wybierasz make-up z błyskiem w roli głównej, włosy pozostaw neutralne.

