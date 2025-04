Odżywki w sprayu są lekkie, więc nie obciążają włosów. Stosuje się je łatwo i dają szybki efekt. Ułatwiają rozczesywanie pasm i poprawiają ich kondycję. Jeden warunek - muszą być dobrze dobrane!

Reklama

15 lekkich odżywek w sprayu, które poprawią kondycję twoich włosów

Jeśli twoje włosy są zniszczone, przesuszone sięgnij na przykład po Gliss Kur, odżywkę w sprayu Ultimate Repair z kompleksem keratynowym, która pomoże odbudować zniszczenia i przywrócić włosom zdrowy wygląd. Podobny efekt da odżywka dwufazowa Ziaja i dodatkowo ochroni pasma przed szkodliwym działaniem wysokiej temperatury podczas suszenia lub stylizacji na gorąco.

Farbujesz włosy? Wybierz odżywkę przeznaczoną specjalnie do takich pasm (np. Kevin Murphy). Zregeneruje zmęczone koloryzacją włosy i pomoże utrzymać bogactwo koloru.

Potrzebujący znajdą również odżywki do włosów cienkich albo z tendencją do wypadania. Chcesz dowiedzieć się więcej o tych i innych odżywkach? Zajrzyj do naszej galerii!

Jak aplikować odżywkę w sprayu?

Spryskujemy nią wilgotne włosy po umyciu, pasmo po paśmie. Lepiej uważać, by kosmetyk nie dotarł do skóry głowy, bo to może przyspieszyć przetłuszczanie się włosów. Odżywka wzmacnia i regeneruje pasma, a po jej nałożeniu bez problemu się je rozczesuje .

Odżywka to świetny kosmetyk do stylizacji!

Odżywka w sprayu to również świetny kosmetyk do... stylizacji włosów. Dzięki niej możesz poprawić fryzurę w ciągu dnia. Jak? Gdy niesforne włosy sterczą ci na wszystkie strony, spryskaj je po po prostu odżywką i delikatnie przygładź. Zobaczysz, że to działa!

Reklama

Więcej na temat kosmetyków do włosów:

Wybór redakcji: 5 sprawdzonych szamponów rozjaśniających włosy. Wszystkie zawierają rumianek!

Twoje włosy potrzebują kuracji? Oto 4 odżywki z aloesem, które możemy polecić!