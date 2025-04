Gliceryna stosowana na włosy nadaje im miękkości nawilżając je i regenerując. To bezwonny, przezroczysty płyn o oleistej konsystencji, który jest produktem ubocznym powstałym przy produkcji mydła.

Glicerynę kupisz w każdej aptece i niektórych drogeriach. Kosztuje około 5-7 zł za 100-gramową buteleczkę.

Włosy po zastosowaniu gliceryny stają się miękkie, lśniące i przyjemne w dotyku. Co więcej, nie puszą się i zyskują na sprężystości i elastyczności.

Gliceryna pozwoli ci uporać się z problemem rozdwojonych końcówek, nawilży i zregeneruje suche i łamliwe pasma, a także ochroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Efekty stosowania gliceryny na włosy widać już po pierwszym użyciu.

Gliceryna może być stosowana na kilka sposobów: jako dodatek do maski lub odżywki, spray lub serum do końcówek.

Domowa maska do włosów z gliceryną

Kilka kropli gliceryny wymieszaj z kilkoma łyżkami wody i 5 łyżkami dowolnego oleju roślinnego - może to być oliwa z oliwek, olej rzepakowy albo olejek arganowy.

Gliceryna do maseczki lub odżywki

Do ulubionej maski lub odżywki dodaj mniej więcej 3-4 krople gliceryny i nałóż do włosy. Zostaw na 15 minut i spłucz chłodną wodą.

Spray z gliceryny do włosów

Z gliceryny możesz również przygotować spray do włosów. Do buteleczki z atomizerem dodaj 100 ml wody i 20 g gliceryny.

Przygotowaną mieszanką spryskaj włosy. Jej skład możesz wzbogacić dowolnym olejkiem do włosów.

Serum do końcówek

Glicerynę możesz nakładać również jako serum na końcówki włosów. Najlepiej jest robić to wieczorem i pozostawić na całą noc. Rano należy umyć włosy.

fot. Gliceryna na włosy/Adobe Stock, Anna Efetova

Gliceryny nie stosuj tuż przed suszeniem czy używaniem prostownicy lub lokówki - może „oddawać" ciepło do włosa, a to może prowadzić jedynie do wysuszenia, a nawet spalenia pasm.

Poza tym, jeśli farbujesz włosy na rude lub czerwone odcienie, gliceryna może powodować blaknięcie koloru.

Gliceryny nie należy też stosować na skórę głowy, gdyż może ją wysuszać i podrażniać. Pamiętaj, by przed pierwszym użyciem mocniej (niż w podanych przepisach) ją rozcieńczyć.

