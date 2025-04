Gencjana na włosy stosowana jest jako produkt tonujący kolor szczególnie przez blondynki i rudowłose. Działa dokładnie tak samo jak fioletowe szampony i odżywki do włosów - wystarczy jedna kropla gencjany dodana do wybranego kosmetyku do pielęgnacji, aby zneutralizować niechciane żółte i pomarańczowe refleksy.

Jak działa gencjana na włosy?

Porcję gencjany (a dokładniej fioletu gencjanowego) możesz dodać do ulubionego szamponu, odżywki lub maski. W jakich proporcjach? To kwestia indywidualna - dużo zależy od tego, jak twoje włosy chłoną barwniki, czyli jaką mają porowatość oraz jaki jest ich kolor i odcień (na tych najjaśniejszych efekt będzie najsilniejszy).

Co ważne kosmetyk, do którego dodasz gencjanę, musi mieć biały odcień - tylko wtedy uzyskasz jasnofioletową mieszankę. Im więcej gencjany dodasz, tym mocniejszy efekt uzyskasz, a więc intensywniej zabarwisz włosy.

Uwaga! Zbyt duża ilość gencjany, może zabarwić włosy na fioletowo. Najlepiej jest zacząć od małego stężenia i stopniowo je zwiększać. Jeśli już stało się tak, że pasma są zbyt intensywnie zabarwione, umyj je kilkukrotnie mocno oczyszczającym szamponem (gencjana na szczęście dość łatwo się wypłukuje).

Jak stosować gencjanę na włosy?

Fioletową mieszankę nakładaj zawsze na mokre włosy, odsączone z nadmiaru wody. Staraj się to robić równomiernie, tak by dotarła do wszystkich pasm. Po nałożeniu jej na włosy, pozostaw ją na 2-3 minuty. Po tym czasie spłucz obficie letnią wodą.

Gencjana sama w sobie nie wpływa niekorzystnie na kondycję włosów, może jednak je nieco usztywnić. Warto po jej zastosowaniu nałożyć na włosy serum nawilżające.

Gencjana farbuje nie tylko włosy, ale również dłonie i... wszystko wokół. Warto przed aplikacją założyć jednorazowe rękawiczki i zabezpieczyć łazienkę folią lub ręcznikami.

fot. Adobe Stock

Efekty stosowania gencjany na włosy

Efekty widoczne są już po pierwszym użyciu. Włosy nabierają chłodnego, popielatego odcienia, a wszelkie żółte i pomarańczowe refleksy zostają zneutralizowane.

Należy pamiętać, że gencjana nie tonuje włosów na stałe - efekt utrzymuje się przez kilka kolejnych myć. Jeśli chcesz, aby włosy cały czas miały piękny odcień, stosuj ją raz w tygodniu.

Gencjana polecana jest przede wszystkim blondynkom i rudowłosym. Sprawdzić się może również przy brązowych włosach, głównie tych jaśniejszych odcieniach - ochłodzi rude i kasztanowe kosmyki i nada im głębszy odcień.

fot. Adobe Stock

Gdzie kupić gencjanę?

Gencjanę kupisz w każdej aptece za około 5 złotych. Sprzedawana jest w ciemnych butelkach o różnych pojemnościach od 10 do 30 ml.

W aptekach dostępny jest roztwór wodny i spirytusowy - do farbowania włosów wykorzystaj ten pierwszy.

