Gałka muszkatołowa — wsypujesz ją do potraw, żeby dodać im smaku i pięknego aromatu, ale czy wiesz, że oferuje też dużo dobrego naszym włosom? Jest supergwiazdą w pielęgnacji. Wyleczy wiele problemów — od suchości po utratę blasku i łupież.

Gałka muszkatołowa jest składnikiem wielu gotowych produktów i oczywiście, możemy na nich polegać, ale świetne efekty osiągniemy też dzięki kosmetykom zrobionym w domowym zaciszu. Możemy wykorzystywać do nich proszek lub olejek muszkatołowy. Nie uszczuplą portfela, a działają tak samo dobrze. Jak je przygotować i na jakie efekty możemy liczyć? O tym w dalszej części tekstu.

Spis treści:

Gałka muszkatołowa zawiera m.in. witaminę A, witaminę C, witaminę B6, tiaminę, ryboflawinę, niacynę, żelazo, wapń, fosfor i cynk. Ma właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne.

Gałka muszkatołowa działa od cebulek, aż po same końce. Stymuluje wzrost włosów, wygładza, dodaje blasku, regeneruje i pomaga w walce z łupieżem.

Gałka muszkatołowa na włosy — efekty:

hamuje wypadanie włosów,

wzmacnia,

nadaje połysku,

wygładza i zmiękcza,

zmniejsza wydzielanie sebum,

zapobiega infekcjom skóry głowy,

łagodzi podrażnienia,

pomaga w walce z łupieżem i zapobiega nawrotom.

fot. Gałka muszkatołowa na włosy/ Adobe Stock, rostovtsevayu

W pielęgnacji włosów można wykorzystywać sproszkowaną gałkę muszkatołową lub olejek muszkatołowy. Kupisz go w większości sklepów z naturalnymi produktami. Dodawaj go do szamponu/odżywki/maski lub wykorzystaj do zabiegu olejowania.

Maseczka z gałką muszkatołową na lśniące włosy

Składniki:

gęsty jogurt naturalny,

miód,

szczypta gałki muszkatołowej.

Połącz wszystkie składniki i rozprowadź równomiernie na wilgotnych włosach. Pozostaw na 15 minut i zmyj letnią wodą.

Gałka muszkatołowa na wypadające włosy i łupież

Połącz olejek muszkatołowy z oliwą oliwek/olejem jojoba/arganowym i wmasuj w skórę głowy. Pozostaw na 30 minut i zmyj.

