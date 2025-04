Fryzury - długie włosy

Masz długie włosy i zastanawiasz się, jak zmienić wizerunek? Jak zacząć się czesać, by wyglądać inaczej. A może wybierasz się na wielką imprezę i nie wiesz, jaką ułożyć fryzurę?

Mamy dla was najnowsze propozycje wprost z czerwonych dywanów. Z długich włosów jesteś w stanie zrobić dosłownie wszystko. Wysokie upięcia misternie zdobione warkoczami lub kłosami. Hollywoodzkie fale, loki, romantyczne upięcia. Zobacz, co będzie pasować do ciebie najbardziej.

Zainspiruj się fryzurami takich gwiazd jak: Sarah Jessica Parker, Lily Collins, Amy Adams, Halle Berry, Rooney Mara.