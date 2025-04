5 z 5

Dziewczęce warkoczyki – włosy zostały rozdzielone przedziałkiem na dwie części. Fryzurę wykonano w dwóch etapach. Najpierw włosy z jednej połowy głowy zostały splecione warkoczem dobieranym w taki sposób, by okalały twarz od szczytu czoła do wysokości ucha, resztę długości tych pasm zapleciono w klasyczny splot. Te same czynności wykonano po drugiej stronie głowy. W ten sposób powstała symetryczna, trochę ugrzeczniona fryzura z warkoczykami.