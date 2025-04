Zaplatanie włosów w wysoki koczek to bardzo wygodne rozwiązanie. Na ulicach nie sposób nie zauważyć chociażby jednej dziewczyny, która jest tak uczesana. Myślałyśmy, że koczek to koczek i, że nie da się już nic więcej kreatywnego z nim wymyślić. A jednak. Jakiś czas temu Instagramem zawładnął trend tzw. "halfbun", czyli półkoczek. Jak wygląda? To po prostu zebranie tylko górnej warstwy włosów i zaplecenie jej na czubku głowy. Wygląda przepięknie!

Półkoczki najlepiej prezentują się na półdługich lub długich włosach. Świetnie podkreślają ombre i drobne pasemka. Do jego zawiązania możecie użyć zwykłej gumki, spinki lub kultowej już gumki-sprężyny, czyli Invisibobble. Zobaczcie 7 najładniejszych fryzur z półkoczkiem.

Luźny i nisko zawiązany



W azjatyckim stylu

Związany dookoła pasemkami włosów

Roztrzepany i nonszalancki

Na włosach ombre

Na włosach z odrostami

Klasyczny i wysoki

