Prosta, asymetryczna, ultrakrótka albo aż do brwi - sposobów na grzywkę znamy nieskończenie wiele! Grzywka odmładza i potrafi dodać dziewczęcego wdzięku. Do tego nie jest zmianą radykalną, po kilku miesiącach grzywka przecież odrasta. W tym sezonie najmodniejsze są te dłuższe, lekko wycieniowane. Na taką stawia Taylor Swift czy Nicole Richie.

Reklama

Drugim trendem jest grzywka idealnie prosta, sięgająca brwi. Świetnie wygląda przy długich, lśniących włosach. Zajrzyjcie do naszej galerii i zainspirujcie się stylem gwiazd. Gorąco zachęcamy Was do eksperymentowania!

Reklama

Więcej o modnych fryzurach:

Fryzury prosto z pokazów!

Delikatne fale - jak je uzyskać?

8 najmodniejszych fryzur na ten sezon